MUNICIPIO ANUNCIA ATENCIONES PARA POSTULAR A SUBSIDIO DE GAS

​En tanto, el proceso de selección será llevado a cabo por la Delegación Presidencial de Magallanes.



Durante la mañana de hoy viernes, la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la Municipalidad de Punta Arenas, informó respecto al inicio de sus atenciones para el proceso de postulación en la obtención del Subsidio de Gas Natural, dirigido a las familias más vulnerables de la comuna y que consiste en un descuento mensual del servicio que se verá reflejado en la boleta de consumo.



Un beneficio que se renueva anualmente y al cual pueden aplicar personas pensionadas, familias cuya composición cuente con la presencia de una persona en condición de dependencia o discapacidad severa, y personas que cuenten con una credencial de cuidador inscrita en el Registro Social de Hogares (RSH) que residan en la comuna.



"Hay mucha expectativa respecto a los anuncios de la última semana en donde se ha indicado que existe un aumento de cupos para quienes deseen postular a este subsidio que lo paga directamente el gobierno, y, por lo tanto, nosotros durante estas últimas semanas nos hemos comunicado para que nos indiquen cuántos son los cupos para Punta Arenas, cuales son los requisitos y si hay una priorización dentro del proceso de postulación", explicó el alcalde Claudio Radonich, quien añadió que "nos dijeron desde la Delegación Presidencial de Magallanes, que estos son temas que los van a ver directamente ellos, por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo como Municipalidad es abrir los cupos de postulación según los requisitos que el gobierno nos ha informado, para lo que vamos a estar atendiendo desde de este lunes 3 hasta viernes 28 de junio, de lunes a viernes de 08:15 a 13:00 horas, en la Unidad de Subsidio de Dideco (Av. Independencia 826)".



Para acceder a este subsidio se debe cumplir con poseer un medidor de gas unifamiliar de uso exclusivo del postulante y su grupo familiar acreditado en el RSH; encontrarse dentro de los tramos del RSH de hasta un 60% de menores ingresos o mayor de vulnerabilidad social; ocupar de forma permanente la vivienda; percibir recursos económicos de 1 a 2 personas que no supere el monto de $428.592 per cápita y de 3 o más que no superen el ingreso per cápita de $214.296; y contar con credencial de cuidador inscrita en el RSH.



Quienes cumplan con los requisitos de postulación deberán presentar su cédula de identidad vigente, la cartola del RSH actualizada, los comprobantes de ingreso del último mes de todos los integrantes del grupo familiar según corresponda (liquidación de pensiones, remuneraciones, subsidio de discapacidad), el certificado médico o credencial de discapacidad que dé cuenta de la condición de dependencia severa de algún integrante del grupo familiar, la credencial de la persona cuidadora, y la boleta y el comprobante de pago de la cuenta de gas correspondiente al mes anterior a la postulación.



Cabe señalar que estos antecedentes serán remitidos a la Delegación Presidencial quienes serán los responsables de

evaluar y asignar el beneficio.



Hasta la fecha alrededor de 1.070 personas cuentan con Subsidio de Gas, por lo que se espera que a través de este próximo proceso de postulación este beneficio se pueda ampliar a más habitantes de la comuna.





​



​