OS7 DE CARABINEROS MAGALLANES CUENTA CON UN NUEVO CAN DETECTOR DE DROGAS

El trabajo de la Sección Especializada Antidrogas OS-7 de Magallanes ha sido muy importante en la detección de sustancias ilícitas en la región de Magallanes y la Antártica Chilena, así como también desbaratando incipientes bandas delictuales que se han enriquecido de manera ilegal, mediante la vente y distribución de distintos tipos de drogas. Para combatir ese flagelo, esta unidad policial de Carabineros de Chile cuenta con canes adiestrados en la detección de estos elementos, los cuales aportan todas sus habilidades, junto a sus guías, para mantener segura a la ciudadanía. Actualmente en la región, hasta diciembre de 2024, el can Golfo era el encargado de la totalidad de procedimientos, hasta el pasado mes de enero, donde llega el nuevo perro destinado a la sección, se trata de Hulk del “Emblema Verde”, el cual inicia su etapa en Magallanes.

El nuevo can detector de drogas destinado a la región de Magallanes es un Golden Retriever, el cual desde el 13 de marzo de 2021 ha comenzado sus labores en el Departamento de Drogas OS-7, junto a su guía, el Sargento 2° Carlos Contreras, tras haber cumplido con éxito el Curso de Detección de Drogas del Grupo de Adiestramiento Canino de Carabineros de Chile. Tras el año de formación, el can debe mantenerse continuamente entrenando su olfato, según lo cuenta su guía: “Para mantener activas las condiciones de trabajo y detectoras del can, se deben realizar una rutina de ejercicios periódica, así también entrenar, en forma esporádica ejercicios específicos de la especialidad, especialmente aquellos en que el perro tiene algún nivel de dificultad, así se aprovecha de realizar las correcciones necesarias”.

El olfato de los perros detectores de drogas, tienen aproximadamente 300 millones de receptores olfativos, en comparación con los 5 millones de los humanos, lo cual les permite detectar sustancias ilícitas incluso en cantidades minúsculas, ocultas en lugares difíciles de localizar. Estas capacidades especiales, les permite a estos canes detectar Marihuana, Clorhidrato de Cocaína, LSD, Éxtasis, Heroína, Metanfetaminas, Fentanilo, entre otras sustancias sintéticas, que al momento de descubrirlas hará las correspondientes señales a su guía, las cuales han entrenado a lo largo de su carrera policial. La forma utilizada por Hulk para entrenar es por recompensa de juego, lo cual quiere decir, que el perro asocia un determinado olor y es reforzado positivamente con algún elemento lúdico, como una pelota de adiestramiento o algún juguete canino.

El Sargento 2° Carlos Contreras, guía de Hulk en la sección especializada OS-7 Magallanes, comenta que han aprovechado de buena forma estos primeros días en la región, manteniendo activo al can en diversas fiscalizaciones: “Llegamos hace algunas semanas a esta región, después de cuatro años trabajando en el Departamento de drogas OS-7 en Santiago, es un lindo desafío que tendremos con Hulk, pero estamos motivados por hacer un buen trabajo, complementarnos este año con Golfo y aprender cuales son los puntos críticos de fiscalización y búsqueda de drogas acá en Magallanes, como por ejemplo el aeropuerto, las fronteras o los centros de distribución de encomiendas, donde se espera estas constantemente inspeccionando vehículos, equipaje, contenedores y personas”.