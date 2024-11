PREVIO A SU CONCIERTO EN LA CAPITAL PROVINCIAL: NANO STERN IMPARTE TALLER MUSICAL A ESTUDIANTES SECUNDARIOS DE PUERTO WILLIAMS

​Durante su gira en Puerto Williams, el cantautor y multinstrumentista nacional, Nano Stern, impartió un taller musical a estudiantes del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, previo a su concierto con entrada liberada que se realizó este jueves 14 de noviembre, enmarcado en un proyecto con Fondos FNDR 8% del Gore Magallanes que se adjudicó la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena.



​En una instancia donde también estuvieron presentes la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, y el profesor de música del establecimiento, Nicolás Concha, los tres alumnos secundarios dialogaron con el artista sobre temáticas como teoría e historia musical, instrumentos y armonía, pero también pudieron interpretar composiciones propias en voz, guitarra y piano, sin dejar de lado sus anhelos personales en torno a la música, así como anécdotas e interpretaciones del propio músico.



​"Siempre que vamos, sobre todo a lugares más alejados y extremos, como Puerto Williams, poder compartir no sólo con el concierto, sino que en un taller, acercarse a la comunidad y a los colegios, es súper importante", comentó Stern.



​Con respecto a la calidad musical y vocal de los estudiantes que participaron, el autor de canciones como "Casualidad" y "Azul", recalcó que "es impresionante el nivel que alcanzan. Interesante también ver cómo, hoy por hoy, si bien en Puerto Williams están lejos físicamente de otros lugares, hoy día con la conectividad que tenemos en Internet, hay un acceso impresionante a la información, y esa distancia física no se nota. Han podido desarrollar talentos con acceso a muchas fuentes directas de aprendizaje".



​Este encuentro se desarrolló en la sala de música Armin Navarro Yupanqui, nombrada en memoria del profesor del mencionado recinto que falleció a principios de 2020, a quien Stern conoció en una de sus visitas a la ciudad de Isla Navarino. El cantante manifestó que "es particularmente emocionante para mí estar en este colegio, porque aquí entablé una amistad muy bonita con Armin Navarro. Pero como son las cosas, me enteré que el profesor que me recibió hoy día, fue a un taller cuando él era alumno del colegio, y ahí está hoy día siguiendo la posta, así que me hace sentir al mismo tiempo un poco viejo, pero un poco contento también. Y es muy emocionante compartir con los cabros más jóvenes, que traen mucho talento y muchas ganas de hacer música".



​Por su parte, la delegada Calisto agradeció al personal de la Delegación Provincial que postuló al mencionado proyecto adjudicado con un presupuesto de 22 millones de pesos, mediante el cual se logró concretar este taller y también el show previsto para las 20:00 horas de hoy jueves 14 de noviembre, en el auditorio del Centro Subantártico Cabo de Hornos. Ahí, Nano Stern se presentará en formato trío con un repertorio que incluirá sus clásicas canciones y algunas sorpresas. "Será un concierto que irá dedicado con mucho cariño por parte de esta Delegación y, por supuesto, a través de la representación escénica y artística de Nano Stern junto a su equipo en Puerto Williams", dijo la máxima autoridad provincial.



​Participantes del taller opinan



​Los tres estudiantes que participaron en este taller, coincidieron en lo enriquecedor que resultó este encuentro, y esperan que instancias como éstas se logren repetir con otros artistas nacionales. Todos ellos estarán presentes en el concierto de esta noche.



​Simón Evans, estudiante de segundo medio y ávido pianista, pudo entablar conversaciones sobre teoría musical con el destacado artista nacional e interpretar temas propios. "Me pareció súper bueno aprender de alguien que sabe harto, que ha tenido una trayectoria súper grande en la música por tantos años. Me pareció algo útil, que me puede ayudar en mi formación musical. La facilidad con la que toca guitarra, lo fuerte y claro que se escucha, eso me demostraba toda la experiencia que ya tenía", comentó.



​Asimismo, Mateo Rodríguez, guitarrista y baterista, quien igualmente cursa segundo medio, opinó que "es muy bueno que un artista venga y nos explique todo sobre la música. Me gustaría que se pueda volver a repetir con varios artistas".



​En tanto, Yarol Rodríguez, estudiante de tercero medio, tuvo oportunidad de cantar y tocar guitarra frente a Nano Stern, incluyendo composiciones personales. "Fue interesante, ya que nosotros, por la situación aislada en que vivimos, recibir a cantantes y músicos, nos puedan inspirar y seguir con este camino musical", manifestó.



​Por último, el profesor Nicolás Concha dijo estar "bastante contento de la participación de Nano con los estudiantes, porque vivimos en una situación de aislamiento como dijo Yarol, y tanto para ellos como toda la comunidad va a ser súper favorable el hecho de que se puedan fomentar estas actividades culturales dentro de la comuna".​







