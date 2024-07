PROPUESTA DE REFORMA PREVISIONAL: CONSEJERO RODOLFO CÁRDENAS LLAMA A UN CAMBIO EFECTIVO EN EL SISTEMA ACTUAL CHILENO

​En declaraciones recientes, el consejero regional por Tierra del Fuego, Rodolfo Cárdenas, ha reiterado la urgencia de implementar un sistema mixto de pensiones en Chile. Cárdenas enfatizó la necesidad de un aporte tripartito que promueva un verdadero cambio en el sistema previsional del país, el cual, según él, ha estado en proceso de reforma por más de una década sin resultados concluyentes.



"Es imperativo realizar un cambio efectivo en el sistema previsional chileno", afirmó Cárdenas. "Nuestros jubilados enfrentan diariamente las dificultades de un sistema que no responde a sus necesidades básicas, especialmente con el aumento del costo de la vida".



El consejero regional destacó que la sociedad civil y organismos técnicos coinciden en la necesidad de un sistema intergeneracional que promueva el compromiso colectivo hacia una verdadera reforma. Hizo mención especial al pilar solidario establecido durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, que ha beneficiado a miles de mujeres y hombres con una pensión básica solidaria, aunque reconoció que es necesario ir más allá.



"La propuesta busca no solo aumentar la base de referencia de la Pensión Básica Solidaria al menos hasta la línea de la pobreza, sino también incrementar progresivamente las pensiones mínimas a $250 mil pesos", explicó Cárdenas. "Esto se lograría modernizando los mecanismos de cobranza de cotizaciones no pagadas y promoviendo un mayor ahorro para la jubilación".



Cárdenas también resaltó la importancia de fortalecer el empleo formal y apoyar a quienes han cumplido funciones de cuidadores, en su mayoría mujeres. "Es esencial disminuir las brechas de acceso y mejorar las condiciones laborales, incluyendo la creación de salas cunas sin distinción de género para apoyar a trabajadores y trabajadoras", añadió.



En cuanto a la administración de los fondos de pensiones, el consejero regional subrayó la necesidad de mantener su propiedad y heredabilidad, al tiempo que propuso reducir los costos de administración actualmente manejados por las AFP.



"Es momento de estudiar seriamente la disminución de la tabla de mortalidad, como han sugerido legisladores locales, para mejorar aún más las pensiones", concluyó Cárdenas.



La propuesta de reforma previsional presentada por Rodolfo Cárdenas busca generar un debate informado y constructivo en torno a la mejora del sistema de pensiones en Chile, asegurando que las voces de los jubilados y trabajadores sean escuchadas en este proceso crucial para el país, con mayor razón a dichos rangos etáreos en zonas extremas.