REALIZAN PRIMER DESEMBARQUE DE CENTOLLA DE LA TEMPORADA EN PUERTO WILLIAMS

​Como es habitual en estas instancias, Sernapesca realizó fiscalización para que se cumpla la normativa vigente. Delegada de Antártica Chilena, María Luisa Muñoz y el encargado de dicho servicio en la zona, Diego Illanes, entregaron folletería relativa a pesca y consumo responsable de centolla, así como también calendarización para postular a concursos de Indespa.



Con cerca de 350 kilos de centolla extraída entre dos lanchas pesqueras, se realizó el primer desembarque del año de este crustáceo en Puerto Williams, tras haberse iniciado la temporada de pesca de este producto marino en la Región de Magallanes y Antártica Chilena el 1 de julio pasado.



A partir de las 8:30 horas de hoy jueves 4 de julio, las embarcaciones "Lanco" y "Punta Quellón", efectuaron la faena de descarga en la caleta de pescadores de la capital provincial. Esta acción fue fiscalizada por personal de Sernapesca previo a que las centollas fueran enviadas a las dependencias de la empresa pesquera Productos Marinos Puerto Williams.



En esta relevante instancia para el desarrollo de la economía local estuvo presente la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, María Luisa Muñoz, quien, junto al encargado de Sernapesca en la zona, Diego Illanes, hizo entrega de folletería con información sobre pesca y consumo responsable de centolla, así como también la calendarización para postular a fondos de Indespa durante el presente año.



"Sabemos que la pesca artesanal es un trabajo importante en nuestra localidad. Ayuda a la economía a nivel local, regional y también nacional. Emplea a muchas personas y es el sustento de muchas familias de Puerto Williams, así que les deseamos lo mejor en esta temporada", manifestó la máxima autoridad provincial.



De acuerdo a la oficina local de Sernapesca, este año hay 22 lanchas inscritas con base local en la Provincia Antártica Chilena, todas ellas con código de centolla y centollón. A esto se suman embarcaciones provenientes de Punta Arenas y otras zonas, las cuales en períodos anteriores se han llegado a totalizar 250 en toda la jurisdicción, es decir, desde Península Brecknnock hasta el Cabo de Hornos. Hasta el momento, el desplazamiento de las embarcaciones no ha sido tan masivo como en otras oportunidades, pero se estima que esto cambie a mediados de julio.



Las principales labores del servicio en la zona austral son velar por el cumplimiento de la normativa de extracción de este recurso y la certificación de desembarque de las lanchas que correspondan. Específicamente, se verifica que la talla mínima de centolla sea de 12 centímetros de longitud céfalotoraxica, que no se extraigan ejemplares hembra y se capture exclusivamente con trampas. Junto a ello, se realizan desplazamientos a través de buques de la Armada de Chile, en compañía de la autoridad marítima, para fiscalizar las faenas de extracción en los lugares de pesca.



Además de haberse iniciado la temporada extractiva de centolla, la pesca del centollón continúa vigente. Justamente, las dos lanchas mencionadas desembarcaron 3 mil kilos de este crustáceo. El período de obtención de dicho producto durante este año, iniciado en febrero pasado, ha sido diferente a temporadas anteriores: los agentes locales no han podido trabajar con normalidad debido a una situación comercial de este recurso en la provincia. Recién el 28 de mayo pasado iniciaron los desembarques. En temporadas anteriores, esta faena comenzaba en marzo, registrando un peak entre abril y mayo.



Sin embargo, en lo referente a la centolla, cuyo período de extracción –al igual que el centollón- finaliza el próximo 30 de noviembre, se evidencia un inicio más auspicioso. José Pérez, patrón de la lancha a motor "Punta Quellón", trabaja en la pesca de la centolla hace más de 20 años. Hoy, con su embarcación y cinco tripulantes, fue parte del primer desembarque del producto en la actual temporada, con cerca de 250 kilos extraídos en las aguas del canal Beagle, en una zona marítima cercana a Isla Nueva. En comparación a los inicios de temporada de años anteriores, el trabajador aseguró que ha sido mucho mejor. "Se ve centolla, ojalá que se mantenga y siga aumentando", manifestó.



"Hasta el momento las condiciones meteorológicas han sido buenas. A esperar que se mantenga durante la temporada nomás. Que no sea como años anteriores, en que hemos tenido a veces semanas de temporales. Esperemos que tengamos buena faena este año", añadió el también vecino de Puerto Williams.







