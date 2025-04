REGISTRO CIVIL RECONOCE A FUNCIONARIOS DE CARABINEROS QUE COLABORAN EN ZONAS AISLADAS DE LA REGIÓN

​El Servicio de Registro Civil e Identificación y Carabineros de Chile destacaron hoy la crucial colaboración que permite llevar los servicios del Registro Civil a localidades aisladas de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Esta alianza estratégica facilita el acceso a la documentación esencial para la ciudadanía en zonas de difícil acceso, como Cerro Sombrero y Puerto Edén.



En el marco del Mes de Carabineros, el Servicio de Registro Civil otorgó en sus dependencias un especial reconocimiento a estos funcionarios que cumplen la labor de Oficiales Civiles Adjuntos Ajenos en estas localidades: Sargento 1° Rodrigo Díaz Fuentes de Cerro Sombrero, Suboficial Jaime Eduardo Roa Alegría y Sargento 1° Gustavo Alejandro Soto Aravena, ambos de Puerto Edén. Dicho acto contó con la presencia de la SEREMI de Justicia y Derechos Humanos, Srta. Michelle Peutat Alvarado, el Jefe de Zona Magallanes y de la Antártica Chilena, General Marco Alvarado Díaz, Directora Regional del Registro Civil, Srta. Lorena Bustamante Núñez, funcionarios y funcionarias del Servicio.



Gracias al trabajo conjunto entre ambas instituciones, se garantiza la entrega de prestaciones del Registro Civil vitales para la población, incluyendo la inscripción de nacimientos, defunciones, matrimonios y la emisión de cédulas de identidad y otros documentos importantes. La presencia de Carabineros de Chile en estas zonas remotas es fundamental para asegurar la seguridad y logística necesaria para la correcta ejecución de estas acciones. Por otra parte, en especial, la labor de los Oficiales Civiles Adjuntos Ajenos en Cerro Sombrero y Puerto Edén ha sido destacada por su compromiso y dedicación.



“Sabemos que ejercer esta labor en comunidades tan alejadas no es fácil, requiere de una gran entrega, de estar disponibles no solo para cumplir con un deber, sino también para brindar humanidad, cercanía y presencia institucional allí donde muchas veces el Estado llega solo a través de Carabineros de Chile. Como Registro Civil, valoramos profundamente el trabajo que realizan. Ellos representan nuestro servicio en el territorio, y permiten que muchas personas accedan a derechos fundamentales: a su identidad, a legalizar sus uniones, a inscribir a sus hijos, a dar testimonio de sus vidas. Eso no es solo un trámite, eso es construir comunidad y dignidad”, indicó Lorena Bustamante Núñez, Directora Regional del Servicio de Registro Civil e Identificación.



Por su parte, la SEREMI Michelle Peutat Alvarado agradeció la permanente colaboración de Carabineros con el sector Justicia, en una gestión de gobierno con fuerte énfasis en el trabajo territorial. Asimismo, resaltó diversas iniciativas conjuntas a nivel regional, como las realizadas con la Corporación de Asistencia Judicial, así como la coordinación con el sistema de justicia penal para llegar a todas las provincias, y esta instancia que hoy “reúne dos instituciones muy reconocidas para la ciudadanía y que tienen un rol muy cotidiano en la vida de las personas”. Junto con reconocer el relevante rol de Carabineros en su mes aniversario, instó a “que este importante trabajo colaborativo continúe, que podamos a ampliar esta colaboración en aquellos territorios donde todavía como Registro Civil no tenemos presencia”.



“Nosotros tenemos más de 200 tareas, muchas de ellas ajenas a la función Policial propiamente tal, lo cual nos marca la esencia de lo que es Carabineros de Chile, una institución que está presente en todo el territorio, que incluso en muchos lugares es la presencia del Estado, por lo tanto nos sentimos muy orgullosos de ser parte de este servicio, sobre todo en lugares tan apartados de la región de Magallanes, así que agradezco este reconocimiento por parte de la Directora del Registro Civil y la SEREMI de Justicia y Derechos Humanos”, señaló el Jefe de Zona Magallanes y de la Antártica Chilena, General Marco Alvarado Díaz.



Como Oficial Civil Adjunto Ajeno de más larga data, el Sargento 1° Rodrigo Díaz Fuentes, con cinco años en la comuna de Primavera, recalcó lo fundamental que es poder ayudar a las personas y cooperar en trámites que son tan básicos en una ciudad, pero en una comuna aisladas son difíciles de hacer. Lo más lindo que le ha tocado ha sido celebrar matrimonios, “ya que no todos los carabineros tenemos la oportunidad de hacerlo, y yo tuve el gran honor de poder efectuarlo”.



En tanto, el Suboficial Jaime Roa Alegría, lleva recién tres meses junto a su familia en Puerto Edén, una de las comunas más aisladas. Además de ayudar a la comunidad en prevención y con los distintos documentos que necesitan, cumplen también un rol de utilidad pública, ayudando a cargar o en la descarga de alguna embarcación que trae enseres para la comunidad, o bien algún arreglo de cerco o de pasarelas: “nos tratamos de integrar lo más que podamos al ser (mayormente) personas de bastante edad”.



Este reconocimiento y la exitosa colaboración entre ambas Instituciones demuestra el compromiso con la ciudadanía, llevando los servicios esenciales a las zonas más apartadas del país y asegurando la plena inclusión de todos los habitantes de la Región de Magallanes. El trabajo conjunto continuará fortaleciéndose para asegurar el acceso a los servicios de Registro Civil en las localidades, sin importar la distancia o las dificultades geográficas.