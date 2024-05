SEREMITT DA A CONOCER PLAN BARCAZAS PARA CHILE EN RÍO VERDE Y PUERTO EDÉN

​“En una región archipielágica como la nuestra el ‘Plan Barcazas para Chile’ representará una serie de ventajas para las y los usuarios del transporte marítimo subsidiado, porque la modificación de los contratos va a permitir realizar mejoras importantes al servicio que prestan” señaló el seremi de Transportes y Telecomunicaciones Rodrigo Hernández Navarro al finalizar un nuevo diálogo ciudadano realizado por la cartera en la comuna de Río Verde, para dar a conocer el nuevo programa impulsado por el MTT en nuestro país.



Lo mismo hizo en Puerto Edén, la localidad más alejada al norte de la provincia de Última Esperanza, a la cual se trasladó junto al equipo de Transporte Público Regional (DTPR) liderado por su coordinadora regional Karina Leiva, para dar a conocer el plan y aplicar una encuesta, para consultar a sus usuarios lo que necesitan para obtener un servicio acorde a sus necesidades.



“Estas licitaciones sin nave a la vista permitirán ir diversificando el mercado y aumentando las ofertas. La competitividad de las navieras no va a estar limitada por la disponibilidad previa de embarcaciones, ya que tendrán dos años para construirlas o adquirirlas antes de comenzar los servicios. De esta manera la competencia entre ellas se centrará en dar un mejor servicio y no en la oportunidad y disponibilidad de capital”, añadió Hernández.



Esto no es lo único que beneficiará a las y los usuarios. Además, con este nuevo sistema, contarán con mayor participación en la calidad del servicio a través de evaluaciones periódicas que se traducirán en incentivos económicos para los operadores con mejores resultados.



“La reunión estuvo muy buena, porque se aclararon muchos puntos y hay buenas noticias con el Plan Barcazas para Chile, creo que el tema de ampliar en años los contratos es muy bueno y por otra parte que se pueda plantear nuestras inquietudes y lo que se puede mejorar en el servicio”, expresó Deisy Zúñiga.



Por su parte Víctor Ibarra, director de la escuela Miguel Montecinos, señaló que se encontró muy buena la presentación del plan y que se consideren las necesidades de la comunidad para perfilar los servicios “esperamos que el paso del ferry siga en perfeccionamiento, porque así mejora la calidad de vida de los habitantes de Puerto Edén”.



El MTT subsidia el paso por Puerto Edén de dos embarcaciones, una que conecta Natales con Puerto Montt y otra con Yungay. Cuenta con 3 viajes redondos (ida y vuelta) mensuales de abril a noviembre y 1 viaje redondo semanal de diciembre a marzo. Este año se debe firmar un nuevo contrato por 18 meses llamado de enlace, en el que ya podrán incluirse algunas mejoras sugeridas en la encuesta, para luego integrarlas en las bases de licitación cuyo período se podría extender entre 8 y 10 años.



Río Verde



La subsecretaría de Transportes se hizo cargo del cruce del canal Fitz Roy para unir isla Riesco con Villa Ponsomby en el continente a través del programa de subsidios de zonas aisladas el 2022. Cuenta con 5 viajes redondos al día los lunes y miércoles, 3 viajes redondos al día los martes, jueves, viernes y sábados y 2 viajes redondos al día los días domingo.



Con la aplicación del plan, se espera aumentar las frecuencias de cruces por ejemplo, de 5 a 10 viajes ida y vuelta lunes y miércoles, 6 martes, jueves, viernes y sábado y 4 los domingos y festivos. “Esto se podrá realizar ya que el sistema considera medidas de corto y mediano plazo que tornará más atractiva la participación para las empresas navieras como son los contratos de licitación de largo plazo”, explicó el seremitt.





