TABILO JUGARÁ LA LAVER CUP CON EL TEAM MUNDIAL

Alejandro Tabilo y Frances Tiafoe son las dos últimas incorporaciones que se anunciaron este lunes para representar al Team Mundial en la séptima edición de la Laver Cup, que tendrá lugar en el Uber Arena de Berlín, del 20 al 22 de septiembre de 2024.

​



Los No. 22 y No. 20 del PIF ATP Rankings, respectivamente, completaron el cartel del Team Mundial, en el que también están el No. 10 Alex de Miñaur, el No. 12 Taylor Fritz, el No. 13 Ben Shelton y el No. 14 Tommy Paul, todos a las órdenes del capitán John McEnroe.

​



El chileno debutará en la competición en una temporada en la que ha estrenado su palmarés ATP Tour. Lo hizo el pasado mes de enero en Auckland, donde sólo cedió un set en seis encuentros para convertirse en el primer chileno en ganar un título en pista dura desde Fernando González en 2007.

​



Tabilo firmó, además, uno de los grandes logros de su carrera sorprendiendo sobre la tierra batida del ATP Masters 1000 de Roma al No. 1 del mundo Novak Djokovic en dos sets, en su camino a sus primeras semifinales en un torneo de esta categoría. Finalmente, el hombre que acabaría siendo campeón, Alexander Zverev, le cortó el paso.

​



Más adelante, en julio, el chileno ingresó en el Top 20 por primera vez, después de conseguir su primera corona sobre césped en Mallorca.

​

“Tabilo ha demostrado que es capaz de derrotar a los mejores jugadores del mundo en todas las superficies este año. Debería aportarnos energía fresca a lo que es un experimentado y exitoso grupo”, advirtió McEnroe, capitán.

​



Por su parte, Tiafoe es uno de los veteranos del equipo y ha dejado su huella al más alto nivel en la Laver Cup. A nivel individual, en el US Open 2022 llegó a semifinales tras batir al cuatro veces campeón Rafael Nadal, convirtiéndose en el primer americano en hacerlo desde Andy Roddick en 2006.

​



Pero fue en Londres 2022, donde logró hacer historia, al derrotar a Stefanos Tsitsipas y certificar el primer título en la Laver Cup para el Team Mundial. Además, protagonizó la famosa victoria en el dobles junto a Jack Sock, en el último partido profesional de Roger Federer que jugó al lado de Nadal. Esta será la quinta participación de Tiafoe en la competición, un récord que comparte con Zverev.

​



“Estoy encantado de tener a Frances de nuevo en el equipo en Berlín”, reconoció McEnroe. “Ha demostrado que puede medirse a los mejores jugadores del mundo. Su potencia y velocidad lo convierten en una amenaza en individual y dobles, dándonos muchas opciones. Tiene una gran personalidad y aporta un gran ambiente, esté en la pista o en el banquillo”.

​



Finalmente, el capitán del Team Europa, Bjorn Borg, puede presumir de un gran equipo, con Casper Ruud y Stefanos Tsitsipas confirmados junto al campeón de 22 Grand Slam, Rafael Nadal, el ganador de Roland Garros y Wimbledon 2024, Carlos Alcaraz, además del finalista de Roland Garros, Zverev, y el antiguo No. 1 del mundo Daniil Medvedev.

​



El Team Europa ganó las primeras cuatro ediciones de la Laver Cup en Praga (2017), Chicago (2018), Ginebra (2019) y Boston (2021). Por su parte, el Team Mundial persigue su tercera corona consecutiva, tras ganar en Londres (2022) y Vancouver (2023).

Fuente: atptour.com

​



​