LOS TEMAS (Y LAS RESPUESTAS) QUE MARCARON LA ENTREVISTA DEL PRESIDENTE BORIC CON LA ARCHI

El Presidente Gabriel Boric otorgó este jueves una entrevista a la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), donde abordó distintas materias de contingencia como la relación con el mundo empresarial, los desafíos en materia de seguridad y la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

En los casi 50 minutos de conversación, el Mandatario reconoció que su gobierno cometió un error al indultar a fines de 2022 a Luis Castillo y cuestionó la figura del perro ‘Matapacos’, símbolo de las movilizaciones del estallido social en 2019.

“Tiene connotaciones terroristas”

El primer punto abordado por el jefe de Estado fue el ataque en Cañete que sufrieron la madrugada del sábado 27 de abril -día en que la institución de Carabineros se aprestaba a celebrar sus 97 años- los carabineros Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal, quienes fueron emboscados, muertos a tiros y quemados en la camioneta institucional en que se trasladaban.

Al respecto, Boric calificó a los atacantes como “terroristas” y aseguró que no le hace “asco” a la palabra.

“Un ataque de estas características tiene connotaciones terroristas. Después podemos discutir por qué la ley o no la ley, eso es una discusión jurídica y respecto de la técnica legal de qué es mejor para obtener condena. Pero no le hago asco a la palabra. Frente a un atentado de estas característica la condena tiene que ser total y no debe haber matices en aquello”.

Formalización del general Yáñez

El Mandatario fue consultado por la situación del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien iba a ser formalizado el próximo 7 de mayo. Sin embargo, el lunes el 7° Juzgado de Garantía de Santiago acogió una solicitud presentada por la Fiscalía Centro Norte de aplazar la audiencia para el 1 de octubre, hecho que por lo demás ocurrió dos días después del crimen de los tres carabineros en Cañete.

Boric reiteró su respaldo a Yáñez y aseguró que “es a todas luces evidente, y es de sentido común, todo el mundo lo dijo, en estas condiciones que era muy inconveniente que el general director de Carabineros esté sometido a una formalización en estas características. Pero la decisión es autónoma de la fiscalía y de tribunales de justicia”.

En esa misma línea, aseguró que la resolución le “parece una decisión razonable, pero respeto la independencia del Poder Judicial y la autonomía de la fiscalía”.

“Las personas y las instituciones quedan. Y la institución de Carabineros cuenta con todo mi apoyo. Y el general Yáñez, mientras esté de general director de Carabineros, cuenta con todo mi apoyo”, sostuvo.

Boric contra el perro ‘matapacos’

En el espacio radial, el Mandatario hizo un análisis del estallido social. En ese sentido, sostuvo su condena hacia “las graves vulneraciones a los derechos humanos que fueron constatadas además por cuatro organismos internacionales”, afirmando que no se arrepiente de “haber levantado la voz y decir ‘esto está mal, hay que pararlo’”.

En esa línea, afirmó: “Jamás festiné ni me hizo ningún sentido esta imagen burda del perro aquel, del ‘perro matapacos’, como le llamaban. Jamás van a encontrar una declaración mía festinando o haciendo gala de aquello”, expresó.

El Presidente aseguró que ese símbolo de la revuelta le parece ofensivo, “denigrante y no es la manera que yo entiendo cómo se tiene que hacer la política”.

Seguridad: “El Estado hoy está mejor parado que hace dos años para enfrentar estas situaciones”

El Presidente Boric afirmó que la seguridad es “la principal prioridad” para él y para el gobierno. En ese sentido, destacó 52 leyes en la materia que “ha sacado” adelante el Ejecutivo, “actualizando la infraestructura del Estado y la arquitectura institucional para poder enfrentar un nuevo tipo de crimen que no conocíamos en Chile”.

En ese sentido, el Mandatario afirmó que no le cabe “ninguna duda que el Estado hoy está mejor parado que hace dos años para enfrentar estas situaciones”.

Aunque advirtió que “los cambios no se provocan de la noche a la mañana”.

Indulto a Luis Castillo “fue un error”

El Mandatario se refirió al indulto que le otorgó a fines de 2022 a Luis Castillo, quien el lunes fue sentenciado a cuatro años de cárcel por los delitos de robo con intimidación y violencia, además de manejo bajo la influencia de estupefacientes, pena que deberá cumplir de manera efectiva.

“Los indultos no son un cheque en blanco, y por lo tanto, si alguien comete un delito como el caso de Luis Castillo, evidentemente tiene que estar tras las rejas y es el caso de Luis Castillo”, indicó el jefe de Estado.

Sumado a ello, agregó que en el caso particular de Castillo, a su parecer “es indeseable y evidentemente ahí a todas luces vistas, que haya estado incluido dentro de los indultos, creo que fue un error”.

La recriminación contra el líder del empresariado

El Presidente Boric criticó la disposición que, a su parecer, manifestó el líder de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, en su intervención el jueves pasado durante la más reciente edición de Enade.

“Yo les pido que también revisen el discurso de Karen Thal, que me parece que fue un discurso en ánimo colaborativo, y el discurso del presidente de la CPC, que creo que no fue un discurso colaborativo (...) (Mewes) solo se dedicó a, principalmente, criticar las diferentes medidas que está el gobierno sin ofrecer alternativas a aquellas”, dijo el jefe de Estado.

Además, llamó a generar acuerdos con el empresariado. “Tenemos diferencias, pero también tenemos muchísimos puntos de convergencia. Y yo lo he dicho hasta el cansancio, Chile puede crecer más y como Estado y como gobierno estoy empeñado en que eso suceda”, sostuvo.

“Inentendible” avanzar en el sistema político y no en reforma previsional

En el espacio radial, el Mandatario abordó nuevamente la posibilidad de avanzar hacia una reforma al sistema político. Eso sí insistió en que, a su parecer, sería “inentendible” lograr acuerdos en esa materia y no en la reforma de pensiones.

“Yo espero que haya una disposición por parte de los actores a reformar el sistema político en pos de tener un mejor sistema político para Chile, que en donde lo prioritario no sea cómo le va a ir a mi partido en la próxima elección o cómo me afecta a mí, sino cómo es mejor para Chile”, indicó.

En esa línea, resaltó que “sería muy inentendible para la mayoría de la gente que quienes estamos en política seamos capaces de ponernos de acuerdo respecto a las reglas que rigen nuestro oficio, pero no seamos capaces de ponernos de acuerdo respecto de las pensiones que afectan a la gran mayoría de los chilenos y chilenas”.

“Espero y como gobierno vamos a empujar para que el proyecto de ley de reforma de pensiones se vote en la Comisión de Trabajo del Senado durante este mes de mayo”, sostuvo.

