PRIMER VICEPRESIDENTE ANEF DESPLEGÓ INTENSA AGENDA SINDICAL EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

Durante tres días, el primer vicepresidente de la ANEF, Helmuth Griott Bohn, recorrió la región de Magallanes para reunirse con el Consejo Regional de ANEF Magallanes y conocer de primera fuente las problemáticas del territorio. La visita incluyó charlas informativas, encuentros con autoridades y la participación en actividades sindicales en distintas comunas.

“Hemos recorrido la región de Magallanes, reuniéndonos con dirigentes de distintas asociaciones de la ANEF, difundiendo lo que nuestra Confederación está haciendo en la mesa ANEF-Gobierno. Ha sido muy provechoso, hemos aprendido mucho de los dirigentes regionales y hemos recibido retroalimentación e ideas para plantearnos en la mesa con el Gobierno”, señaló Griott Bohn.

El itinerario comenzó el martes 11 de marzo con una charla a dirigentes sobre la Mesa de Negociación ANEF-Gobierno. El miércoles 12, la delegación participó en la marcha de apoyo al paro de CONFUSAM, asistió al primer programa radial “La Voz de la ANEF en Magallanes” y visitó distintas instituciones en Puerto Natales, como la Dirección del Trabajo y la Delegación Provincial de Última Esperanza. También se sostuvo un encuentro con funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil en el aeródromo local.

“Para nosotros como directorio Magallanes es muy importante que vengan representantes del directorio nacional para que conozcan de primera fuente la problemática de nuestra región. En esta ocasión quisimos visitar a nuestros socios y socias de Natales, ya que la descentralización también se debe dar dentro del territorio”, destacó la presidenta de ANEF Magallanes, Evelyn Córdoba.

Uno de los momentos más críticos de la visita del Primer Vicepresidente ocurrió en Punta Arenas, cuando la comitiva, junto a la presidenta de la Asociación de Funcionarias/os del Hospital Naval de Punta Arenas, intentó reunirse con las jefaturas del Hospital de las Fuerzas Armadas “Cirujano 1° Cornelio Guzmán”, sin éxito. “Intentamos inútilmente entrevistarnos con las autoridades, quienes se han negado sistemáticamente a recibir a nuestra Confederación. Estimamos que esta es una conducta profundamente antisindical. Creemos que esta situación ya no resiste más. Este es el único hospital institucional que no recibe, no interlocuta ni dialoga con su asociación de funcionarios”, denunció Griott.

Desde ANEF se calificó esta actitud como “retrógrada” y se reiteró el compromiso de la organización con la defensa de los derechos sindicales. “Insistiremos hasta que se les reconozca y se les deje de penalizar mediante despidos de sus socios. Esta es la peor conducta antisindical de una institución al día de hoy y esto debe ser necesariamente denunciado”, afirmó Helmuth Griott.

​