VOTO MIGRANTE: REPUBLICANOS AMENAZAN CON ACUSAR CONSTITUCIONALMENTE A BORIC

​El diputado Luis Fernando Sánchez, del Partido Republicano, advirtió este lunes, en El Primer Café de Cooperativa, la posibilidad de que la bancada presente una acusación constitucional (juicio político) en contra del Presidente Gabriel Boric si el veto que introducirá el Gobierno para reponer las sanciones a quienes no sufraguen considera con multas sólo para "ciudadanos" y no para "electores"; esto es, dejando fuera a extranjeros.



"Evidentemente, el Presidente ha demostrado en múltiples ocasiones no respetar la Constitución, no respetar las leyes y valorar mucho más cómo conserva él el poder a toda costa y cómo conserva su sector político el poder a toda costa, y alterar las leyes electorales pocas semanas antes de una elección, pocos meses antes de una elección, es una conducta propia de dictaduras en otras latitudes, no una conducta que uno se imagina en un país que valora la democracia y que tiene una historia como la de Chile", aseguró el parlamentario.



Sánchez añadió que "un Presidente que no es capaz de defender nuestra democracia frente a las presiones que, sin duda, debe recibir de su sector político para aprovechar la posición de poder que él tiene hoy día, si no es capaz de hacer eso, quiere decir que no tiene las condiciones para ejercer el cargo".



"DESPROPORCIONADO"

Desde el oficialismo, la secretaria de contenidos del Frente Amplio y presidenta de Nodo XXI, Camila Miranda, retrucó que, "además de que cualquiera que tiene las atribuciones estimando el contenido de una propuesta puede hacer uso de esa herramienta (la acusación constitucional), a mí me parece desproporcionado para el escenario político en el que estamos".

En tanto, Luis Ruz (Democracia Cristiana), vicepresidente del centro de pensamiento Democracia y Comunidad, opinó que "la actitud del Partido Republicano es irresponsable".

"Cambiar la interpretación a lo que actualmente dice la ley y la Constitución no es correcto, a propósito de esta reflexión del voto obligatorio y la distinción entre entre ciudadanos y del voto migrante avecindado en Chile por más de cinco años", pero "la pregunta de fondo y para el sistema político en su conjunto es: ¿amerita esto una acusación constitucional? ¿Qué sentido tiene que todo el sistema político y el Parlamento se metan en una discusión de esta envergadura? ¿Nos vamos a quedar sin Presidente de la República por este tipo de discusión?", apuntó el falangista.

"Es discutible, es opinable y en una democracia sana podemos discutir hasta dónde influye o no el voto migrante, eso es parte de las reglas del juego y de la democracia y su discusión, pero de ahí hacer una acusación constitucional para botar al Presidente democráticamente electo es ir demasiado lejos", sentenció.

Fuente: cooperativa.cl

​