POR APORTE AL DESARROLLO DEL HIDRÓGENO VERDE: JOSÉ ZAGAL MOYA RECIBE PREMIO NACIONAL DE CIENCIAS

Este jueves, el investigador y académico, José Zagal Moya, fue galardonado con el Premio Nacional de Ciencias Naturales 2024 por sus aportes al desarrollo de las energías renovables, particularmente al hidrógeno verde.

Fue el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien dio el anuncio tras el veredicto del jurado compuesto por algunas autoridades de gobierno y casas de estudios.

Zagal manifestó su alegría destacando a las instituciones que lo formaron y pavimentaron su trayectoria en las ciencias.

Expresó estar “muy emocionado y agradecido del jurado, en primer lugar, y también de la universidad que me ha acogido durante tantos años, a la Universidad de Santiago, también de la Universidad de Chile, donde me formé, y de todos mis colaboradores de tantos años, sin los cuales no podría haber logrado lo que se logra hoy”.

José Zagal se desempeña como académico del Departamento de Química de la Universidad de Santiago desde 1974.

En 1983 creó el Programa de Doctorado en Química de la Facultad de Química y Biología, el primero en dicha universidad.

Posteriormente, fue uno de los fundadores del Centro de Economía del Hidrógeno Verde de su institución.

El ganador del premio en 2022, Sergio Lavandero, quien también formó parte del jurado que deliberó la premiación 2024, destacó el trabajo de Zagal y enfatizó el talento y desarrollo científico de miles de estudiantes.

"Existe mucho talento en Chile en muchas disciplinas de las ciencias naturales, desde la ecología, la física, tantas otras. Y tenemos, siempre digo, muchos diamantes enterrados en la arena. Uno de los diamantes que hoy día pudimos ver brillar es José Zagal”.

Otras autoridades que formaron parte del jurado fueron la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, el rector de la Universidad de La Frontera, Eduardo Hebel y la presidenta de la Academia Chilena de Ciencias, María Cecilia Hidalgo.

