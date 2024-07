AUSENCIA DE UN PUERTO GRANDE EN MAGALLANES COMPLICARÍA AVANCE DEL HIDRÓGENO VERDE

​El expresidente de la república, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, advirtió que en Magallanes se necesita la construcción de un puerto “grande” acorde a la necesidades económicas del país, esto ante la importancia de exportar hidrógeno verde. Para el exmandatario, la falta de infraestructura complicaría la exportación o suministro de este producto que se considera clave para la descarbonización.



Frei, exsenador y exembajador en Misión Especial para Asia-Pacífico, aportó su mirada frente a la situación actual de los puertos chilenos y los desafíos que enfrentan, destacando la inversión en energías renovables y políticas ambientales.



Sobre la importancia de tener un puerto preparado para el uso y transporte del hidrógeno verde en la región de Magallanes, Frei sostuvo que “el principal problema del hidrógeno verde es el almacenamiento y la distribución, por eso no se puede exportar como hidrógeno verde, porque es peligroso, debido a eso se porta como amoniaco, o como distintos tipos de líquidos u otros productos, pero necesitamos un puerto con más capacitado y más grande”.



Además, se refirió a una situación vivida por falta de equipamiento en los recintos portuarios de la zona, esto “cuando llegaron las torres de los aerogeneradores, que son las plantas pilotos para el hidrógeno verde, no las pudieron bajar de los barcos, las tuvieron que desarmar. Por lo menos tengamos un buen puerto para aprovechar esto y poder hacer el hidrógeno verde”.



A su vez, también comentó que “el año pasado, ya en Magallanes se aumentó un 40% en el paso de naves, dicen que este año podría crecer un 80%, porque se ha revalorizado toda esta situación, pero en Magallanes no tenemos puerto, tenemos un puerto pequeño”.



Por último, Frei se refirió a la lenta modernización de los puertos chilenos, señalando que “hay puertos en Asia y en Alemania que están absolutamente modernizados, tienen sus intermodales gigantescas, ahí llegan todos los contenedores y salen los contenedores, a esos puertos llegan unos carritos con cero personal, todo manejado digitalmente, llegan, toman el contenedor, se lo llevan al barco y traen otro”.



“¿Cuánto personal trabaja en el puerto?, dicen que como 30 personas que operan en una sala computacionales, no hay problema ni de droga ni de movilizaciones por parte de los trabajadores ni hay nada. Así se está trabajando en los puertos del mundo”, concluyó.



Fuente: portalportuario.cl