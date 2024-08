AVANZA CONSOLIDACIÓN DE METODOLOGÍA "APRENDIZAJE MÁS SERVICIO" COMO EDUCACIÓN TRANSFORMADORA

​"Estoy acá porque creo que es urgente hacer una educación transformadora, y tengo la convicción de que el programa Aprendizaje + Servicio lo logra", responde la académica de la Universidad de Tarapacá, Patricia Castillo Ochoa, cuando se le pregunta por qué viajó desde Arica hasta Punta Arenas, para participar como conferencista en el "Seminario de Buenas Prácticas de Aprendizaje más Servicio 2024" de la Universidad de Magallanes (UMAG).







El evento corresponde a la tercera jornada organizada por el equipo a cargo de promover esta metodología de enseñanza-aprendizaje, en la que las y los estudiantes aprenden al mismo tiempo que hacen un servicio a la comunidad. Patricia quería conocer las experiencias de la estatal magallánica, porque le interesa "armar redes de apoyo; que seamos capaces de ser un todo, desde Arica a Punta Arenas. Me trae la colaboración, la comprensión, la empatía y, por sobre todo, el acompañamiento a los nuevos profesionales de nuestro país".







La Dra. Castillo presentó el programa "Yo sí", que nació como un proyecto de metodología A+S, con estudiantes que trabajan con niñeces vulneradas, aplicando sus conocimientos en contextos reales. También participaron las académicas de Educación Diferencial de la UMAG, Magnolia Chaparro López y Patricia Henríquez Concha, quienes dieron cuenta de la inserción curricular de este enfoque en la carrera, y la Encargada de Vinculación con el Medio en Docencia de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), Claudia Urrutia Sierra, quien analizó el marco normativo de la implementación de la Ley de Universidades Estatales.







Lorena Aguilar Soto, directora de Responsabilidad Social Universitaria de la UMAG, informó que la jornada también incluyó un taller de liderazgo para docentes y un encuentro entre estudiantes de la UTA con sus pares de Pedagogía en Punta Arenas. "Para nosotros como Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, es importante visibilizar los espacios en que se ha institucionalizado la metodología de aprendizaje más servicio, y conocer experiencias de otras universidades con características similares", aseveró la académica.







En estos últimos tres años, alrededor de 20 asignaturas en un total de 9 programas académicos de la UMAG, han incorporado a sus currículos esta metodología. La meta es llegar a "por lo menos una asignatura de todas las carreras".







Una ley sin reglamento







En su presentación, Claudia Urrutia de la UTEM abordó el vínculo de este tema con el marco legal. "Las universidades del Estado no solamente estamos llamadas a tener un compromiso social, sino que a relevar la metodología del aprendizaje más servicio; seguir avanzando y profesionalizando este quehacer", afirmó.







La especialista explicó que esta perspectiva es un desafío, porque además de cuestiones de fondo, como la cohesión del tejido social y la sinergia colaborativa con los socios comunitarios en un territorio, se cruzan otros requerimientos legales, incluyendo los criterios de acreditación y nuevos estándares más complejos. "Por eso son importantes los planes de fortalecimiento del Estado, porque esto sin duda lleva un presupuesto asociado" actualmente no contemplado, debido a que la norma no cuenta con reglamento.







Urrutia agregó que la Ley de Universidades del Estado las mandata para seguir avanzando en responsabilidad social y compromiso. "Lo que yo más relevo -sentenció- es que el Aprendizaje más Servicio es una metodología transformadora".