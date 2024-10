BALDOVINO GÓMEZ ALBA ABORDA SEGURIDAD Y DESCENTRALIZACIÓN EN SU CANDIDATURA A CONSEJERO REGIONAL POR MAGALLANES

​Esta mañana, Baldovino Gómez Alba, candidato a Consejero Regional, fue entrevistado en el programa "Buenos Días Región", conducido por Cristofher C. Cortéz en Polar Comunicaciones. Durante la conversación, Gómez abordó los pilares centrales de su candidatura, enfocándose en temas como la seguridad, la descentralización, el desarrollo productivo en Magallanes y la diversificación del turismo. Gómez, quien busca un lugar en el Consejo Regional, destacó que la seguridad es fundamental para garantizar otros derechos, afirmando que "sin seguridad no existen los otros derechos". Sin embargo, puntualizó que aunque es un tema relevante, no lo considera el principal desafío que enfrenta la región. En cuanto a la descentralización, el candidato subrayó la necesidad de cumplir con la promesa presidencial de eliminar la figura de los delegados presidenciales, un paso clave para fortalecer la autonomía regional. “Debe avanzarse en la promesa presidencial de eliminar la figura de los delegados presidenciales", expresó, subrayando la importancia de otorgar mayor capacidad de decisión a los gobiernos locales. En términos de desarrollo, Gómez abogó por fortalecer el capital humano y el desarrollo productivo de Magallanes a través de iniciativas que promuevan la formación y el crecimiento de la región. Señaló que el Consejo Regional debe jugar un rol clave en impulsar proyectos que diversifiquen la economía y mejoren las oportunidades para los habitantes de la zona. Asimismo, el candidato enfatizó la necesidad de diversificar el turismo en la región, uno de los sectores clave de Magallanes, así como de impulsar la educación del inglés como una herramienta fundamental para mejorar las oportunidades laborales y la competitividad de la región en el ámbito internacional.



