CARNAVAL DE INVIERNO: MÁS DE 100 FISCALIZACIONES A PUESTOS DE VENTA DE ALIMENTOS REALIZÓ SEREMI DE SALUD MAGALLANES

​En el marco del Carnaval de Invierno 2024 realizado este fin de semana, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes realizó más de 100 inspecciones a puestos eventuales de preparación y venta de alimentos que se instalaron en la vía pública, no registrándose sumarios sanitarios.

El Encargado de la Unidad de Alimentos de la Seremi de Salud, Alex Lucero, explicó que “nuestros equipos de fiscalizadores se desplegaron con el objeto de verificar las condiciones sanitarias en los puestos de elaboración y venta de alimentos. No hubo sumarios sanitarios, pero sí hubo pequeñas observaciones que se le entregaron a algunos participantes del evento. Hay que recalcar que cuando venden productos elaborados o que traen de otros lugares, es importante que al momento de la fiscalización se presente un documento, como una factura con el detalle o una boleta de los productos, a fin de que nosotros podamos verificar que efectivamente provienen de establecimientos autorizados, y que no corresponden a productos elaborados desde lugares sin autorización. Pero más allá de eso, el comportamiento fue bastante bueno, se cumplió con las exigencias establecidas y no hubo sumarios sanitarios realizados”.

El programa de inspección consideró un recorrido por cada uno de los puestos de elaboración y venta de alimentos que se instalaron en la vía pública los días sábado y domingo, para constatar el cumplimiento de la normativa respecto a condiciones estructurales del espacio de venta, conservación de materias primas y/o productos, cumplimiento de cadena de frío, indumentaria adecuada para los manipuladores y medidas de seguridad a través de la disposición de extintores.

El encargado de la Unidad de Alimentos reiteró el mensaje para las personas que se instalen con este tipo de puestos en futuras actividades masivas, como por ejemplo para la celebración de las Fiestas Patrias, a esforzarse por cumplir la normativa sanitaria establecida que tiene por finalidad que la población consuma alimentos seguros y evitar intoxicaciones alimentarias.

A su vez, resaltó el papel que juega la comunidad al momento de adquirir alimentos, la que debe prestar atención a las condiciones higiénicas de los locales y la manipulación de los alimentos, denunciando al observar deficiencias.