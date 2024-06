CÁTEDRA UNESCO CONMEMORARÁ LOS 100 AÑOS DE LA MUERTE DE FRANZ KAFKA

"Kafka: el doble fondo de lo real" es el título de la charla en conmemoración de los 100 años de la muerte del escritor Franz Kafka, que será dictada por el destacado escritor chileno Jaime Collyer el próximo viernes 14 de junio. La actividad está enmarcada dentro de la Cátedra UNESCO, iniciativa conformada en torno a una red de diferentes universidades del país y que tiene como motivación principal la promoción de procesos de lectura y escritura. "Este año se cumplen cien años de la muerte de Franz Kafka, un autor señero e inmortal en el campo de la literatura contemporánea. El existencialismo, el absurdo, el peso de la burocracia, las debilidades sistémicas son tópicos cardinales en obras como "La metamorfosis" o "El proceso", explicó el organizador de la actividad, el escritor y académico de la UMAG, Dr. Oscar Barrientos.

Por su parte, el escritor Jaime Collyer destaca el legado y la vigencia del escritor checo. "Pocos autores, menos si son contemporáneos, tienen el don y el privilegio de habernos legado no sólo su obra multiforme y desconcertante, sino un adjetivo que emana de la misma y que pervive en el tiempo con mayor fuerza incluso que sus libros. En la marea general tan contraria a la lectura en la que nos hallamos hoy sumidos, se diría que nadie lee ya demasiado a Kafka, pero, de manera paradójica, todo el mundo alude hoy a lo "kafkiano" o de una "situación kafkiana" siempre que se topa con trámites interminables o con oscuros funcionarios de los que a veces depende hasta su supervivencia. Casi no se leen sus libros, pero se comparte en la conversación un sentimiento colectivo derivado de esos libros, una vaga sensación de amenaza asociada a la época algo sórdida en que fueron escritos. Casi sin darse cuenta de ello, y desde luego sin proponérselo, Kafka logra aprehender en su obra la inquietud generalizada que domina al individuo centroeuropeo entre las dos guerras mundiales, anticipando su conversión en un engranaje insignificante al que la historia acabará pasándole por encima. No es poco decir para el caso de cualquier escritor, mucho menos de un autor que redondea su obra fundamental en el cuasi-anonimato", apuntó.

La entrada a esta actividad, que se iniciará a las 19.00 horas en el auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes, es completamente liberada y abierta a toda la comunidad magallánica.

