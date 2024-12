EL CENTRO TECNOLÓGICO QUE BUSCA ACELERAR LA INCIPIENTE INDUSTRIA DE HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES

​Con inversiones anunciadas que superan los US$ 60 mil millones, la industria del hidrógeno verde (H2V) promete cambiar el futuro del país, particularmente de la Región de Magallanes, la que concentra más de 20 proyectos anunciados de este combustible limpio, el cual usa energía renovable para separar el agua en oxígeno e hidrógeno.



En junio, en el marco del Programa Desarrollo Productivo Sostenible (DPS) liderado por el Ministerio de Economía y financiado por Corfo, se abrió la licitación para el Centro Tecnológico de Hidrógeno Verde de Magallanes con el objetivo de acelerar y apoyar el desarrollo de esta industria a través de la creación de capacidades tecnológicas.



A fines de noviembre, se adjudicó a un consorcio liderado por Fundación Chile (FCh) y que entre los coejecutores tiene al Centro de Investigación Técnica de Finlandia (VTT, su sigla en inglés), una institución enfocada en innovación y desarrollo, que crea tecnologías y procesos en producción y utilización de H2V a partir de fuentes de energías renovables como la solar y eólica.



Por ahora, el consorcio avanza en aspectos administrativos para iniciar la primera etapa del proyecto, que cuenta con un presupuesto de US$ 6 millones a 2030 de Corfo y otros US$ 3 millones en recursos de privados. "Estamos ansiosos de salir a la cancha", dijo el gerente general de FCh, Hernán Araneda:



Afirmó que, si bien todavía es una industria "incipiente" por el volumen de inversión que podría plasmarse, va a generar oportunidades "muy importantes" para desarrollar

capacidades locales.



También comentó que la demanda proyectada "hasta el escenario más escéptico, es enorme", se estima que en el mundo crecerá un 40% a 2030. Entonces, se necesita un centro que "tenga la capacidad de articulación entre demanda de innovación y la

cadena de valor".



Añadió que, pese a sonar contraintuitivo levantar un centro de tecnología para una industria que ni siquiera tiene un proyecto aprobado por la autoridad ambiental, "la razón, e inspirados en países como Finlandia, es que tenemos que mirar el futuro con una visión mayor y no estar atrasados cuando los proyectos avancen".

El gerente de desarrollo de negocios y carbono neutralidad de VTT, Andro Lindsay, comentó que esta iniciativa abrirá una oportunidad para acercar los ecosistemas de innovación de ambos países donde hay ámbitos de interés mutuo, sinergias *y donde también podamos acelerar la innovación en Magallanes, porque ese ecosistema es todavía, diría, menos que incipiente".



En el proyecto, además de la FCh y VTT de Finlandia, participan como ejecutores el Hub FPYME Magallanes, las universidades de Chile y Adolfo Ibáñez y la Agencia de Sostenibilidad Energética, además de empresas socias como ENAP, HNH Energy, HIF,

Edemag, Consorcio Austral, EDF y TEG CHILE.



Araneda subrayó que un pilar clave será la transferencia. Esto implica que los actores locales -empresas como ENAP, Edelmag u otras que se instalen en la región- sean capaces de interactuar con proveedores de tecnología sofisticada y soluciones, para que se puedan producir nuevos negocios y desarrollos, apalancados por las

necesidades de esta industria.



"Debiéramos generar un mercado de proveedores de clase mundial en los servici claves que necesita esta industria, que son muchos. Este centro va a tener esa misic y también de crear emprendimientos de base científico tecnológica", dijo.



Año uno



La primera etapa de trabajo se desplegará durante todo 2025.



En marzo, liderado por VTT, se realizará un mapeo, diagnóstico y modelamiento regional, para luego, en conjunto con los representantes de la demanda -empresas y gobierno regional, identificar y validar un portafolio de iniciativas.



Estas últimas se enfocarán en tres áreas: innovaciones tecnológicas para la producción de hidrógeno verde; servicios y soluciones innovadoras para la cadena de valor; y un conjunto de iniciativas y casos de uso para contribuir a la descarbonización y desarrollo de la región vinculadas a H2V.



También abrirán un llamado internacional para el cargo de director ejecutivo, nombre que se definirá durante el primer semestre.



"El trabajo del primer año va a definir los escenarios posibles futuros de cómo queremos avanzar y en gran parte cómo será la hoja de ruta de los años siguientes*, señaló Lindsay.



Araneda explicó que por ahora el centro no se instalará en un lugar propio, sino en dependencias de sus socios, porque la propuesta "es cauta" y se basa en el principio

"de que es mejor echar a andar algo antes que construir un elefante blanco".



Dijo que a medida que esté más avanzado,

terrenos y edificios en Punta Arenas, para poder albergar a los emprendedores y laboratorios".



Araneda agregó que el centro tiene más ejes, entre ellos, fomentar alianzas estratégicas entre empresas, proveedores de tecnología y desarrolladores de Chile y

Finlandia.



Otro es aprovechar la "generación de problemas nuevos" para impulsar el desarrollo de startups de base científico tecnológica, en una lógica similar a la de Startup Labs, la política pública de Corfo, con apoyo de FCh, anunciada este año.



"En Chile no tenemos suficientes sectores que traccionen actividad potente en esta área. Tenemos que tratar de sacarle el jugo", dijo Araneda.



Una vez en marcha, los indicadores de éxito estarán relacionados con el desarrollo de capacidades, empresas locales proveyendo servicios y startups creadas.



También aspiran a que el centro genere un modelo de negocio que implique la "venta de servicios recurrentes asociados a los desafíos del sector", dijo el ejecutivo.



