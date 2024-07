COLEGIO DE PROFESORES EN ALERTA POR PÉSIMA INFRAESTRUCTURA DEL LICEO DE CURACAUTÍN, QUE LO MANTIENEN CON CLASES SUSPENDIDAS

La infraestructura del Liceo está con su techumbre dañada debido a filtraciones de agua, lo que genera humedad que afecta los muros perimetrales, el cielo raso del segundo piso y la cocina, lo que a su vez ocasiona la aparición de moho (hongos).

A ello, sumar las dañadas instalaciones eléctricas, la que ponen en permanente riesgo a los todas y todos los integrantes de la comunidad educativa.

Para el Presidente Nacional del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, lo sucedido en Curacautín “es una muestra más del abandono de la Educación Pública. Todo esto se debe a la ausencia de eficaces medidas de mantención. Esto se repite, se da en los servicios locales, en los municipios y eso debe cambiar”.

El líder gremial advirtió “en Chile no tenemos una política nacional de mantención de infraestructura de los establecimientos públicos, no existe un ente fiscalizador, aunque en la práctica hay órganos que deberían hacerlo, pero funcionan de manera muy insuficiente”.



Para Mario Aguilar, “la situación de Curacautín nos parece inaceptable, es grave, no es un tema menor ni puntual, se da este caso en esta comuna, pero es una situación que se repite recurrentemente en distintos lugares del país”.

Por su parte, la Presidenta del Comunal del Colegio de Profesoras y Profesores de Curacautín, Carola Rodríguez, señala que “el recinto no está en condiciones de recibir a la comunidad escolar y lo más probable es que se cierre, ello nos tiene en una constante preocupación que se traduce en un desgaste emocional y mental por no saber qué va a pasar”

La dirigente agregó “acá se están vulnerando los derechos de los alumnos a recibir su educación y de los profesores, el derecho a educar. Como gremio estamos pendientes que se respeten nuestros derechos laborales a trabajar en un lugar seguro y digno. Los problemas en infraestructura se arrastran por años y ahora colapsó”

Carola Rodríguez, destacó que en esta situación están unidas todas las partes: alumnos, el Centro de Padres, funcionarios, asistentes, docentes a través del gremio e incluso el Alcalde, Víctor Manuel Barrera, quien asegura que la solución definitiva pasa por el Mineduc.

Por el momento el Municipio de Curacautín pretende realizar arreglos temporales para retomar las clases el miércoles 17 de julio. Por su parte, la Seremi Salud abrió un sumario sanitario y la Seremi de Educación se reunió de urgencia con el municipio y con la comunidad educativa ante la gravedad de lo que ocurre.