"CONFLUENCIA: 12 MIRADAS" – EXPOSICIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL PARQUE DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

Desde el 5 de febrero hasta el 13 de marzo, la sala de exposiciones del Parque del Estrecho de Magallanes será el escenario de la muestra "Confluencia: 12 Miradas", una exposición colectiva de arte contemporáneo que reúne a doce destacados artistas de la región. La exhibición, organizada por la artista y curadora Dominique Salles, explora el territorio magallánico desde múltiples perspectivas y disciplinas artísticas.

El Estrecho de Magallanes, una frontera natural donde confluyen océanos, corrientes, historias y culturas, sirve de inspiración para esta muestra. "Coincidir en un mismo fin" es la premisa que convoca a los artistas a reinterpretar su geografía, memoria e identidad a través de diversos lenguajes visuales, incluyendo pintura, acuarela, collage, fotografía, ilustración digital, grabado, escultura en cerámica, metal, acrílico y dibujo.

Los artistas participantes son: Andrea Araneda, Javier Canales, Cata Flaño, Gehomara Gumas, Leonor Harris, Patricia Iglesias, Paola Jaque, Leopoldo Pizarro, Pablo Quercia, Antonia Ríos, Paola de Smet d'Olbecke y Dominique Salles. Sus obras abarcan técnicas como fotografía, grabado, collage, dibujo, instalación, escultura en cobre, papercut y joya contemporánea, generando un diálogo enriquecedor entre el entorno y la materia, entre lo tangible y lo simbólico.

Para Patricia Iglesias, esta muestra representa un reconocimiento a su propuesta artística: "Es un verdadero honor para mí. Vengo del área de la joyería contemporánea textil y, desde ahí, me he acercado al arte textil participando en diversas exposiciones. Poder ser parte de una muestra interdisciplinaria junto a artistas visuales de la región es sentir que me abren las puertas, que aceptan mi arte y mi forma de expresión".

Por su parte, la artista Leonor Harris, quien participa con una ilustración digital, invita al público a visitar la muestra: "La relevancia de este punto histórico para la región de Magallanes es evidente. Generar obra en lenguaje artístico visual sobre esta temática puede abordarse desde muchas perspectivas, lo que convierte a esta exposición en un interesante reflejo de cómo, individual y colectivamente, pensamos y vemos el territorio y su historia. Esto la hace una muestra enriquecedora en términos estilísticos, materiales y comunicacionales, contribuyendo a la valorización del arte en Magallanes y del espacio del Estrecho".

En tanto, la gerente general del Parque del Estrecho, Ximena Castro, comentó que “el Parque del Estrecho es un espacio donde la historia, la naturaleza y la cultura convergen, y esta muestra es un reflejo de esa esencia. Está exposición reúne a talentosos artistas regionales que, a través de distintas técnicas y miradas, reinterpretan el paisaje, la memoria y la identidad de Magallanes. Nos enorgullece presentar esta exposición en la sala de exhibiciones más austral del continente americano, un lugar privilegiado donde el arte dialoga con la inmensidad del Estrecho. Invitamos a la comunidad a sumergirse en esta travesía visual que rinde homenaje a nuestro territorio”.

La exposición "Confluencia: 12 Miradas" promete ser una travesía artística y reflexiva por la diversidad del territorio magallánico. La invitación está abierta a todo el público para sumergirse en esta experiencia visual única y descubrir nuevas formas de mirar y sentir el Estrecho de Magallanes.

Fecha: 5 de febrero – 13 de marzo de 2025

Lugar: Sala de exposiciones del Parque del Estrecho de Magallanes

​