COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL AHORA NO DESCARTA "INTERVENCIÓN DE TERCEROS" EN APAGÓN QUE MANDÓ A CHILE A OSCURAS

Este miércoles, el director ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), Ernesto Huber, no descartó la intervención de terceros respecto al apagón del 25F que dejó a casi todo el país sin suministro de energía eléctrica durante horas.

Recordemos que la exministra del Interior, Carolina Tohá, había dejado en claro ese mismo día que el gran corte de luz no respondería a un ataque o atentado. Mientas que, días después, el presidente del CEN, Juan Carlos Olmedo, descartaba toda participación de terceros.

Sus palabras, emitidas durante una sesión en la comisión de Minería del Senado, no causaron gracia a los parlamentarios presentes en la instancia.

A la senadora Yasna Provoste (DC) le sentó de inusual la postura de Huber considerando las declaraciones de la exministra Tohá el día de los hechos.

"Primera vez que escucho que no se puede descartar la intervención de terceros, lo digo porque la ministra de la época (Carolina Tohá) fue clara y categórica en señalar que aquí no había intervención de terceros", dijo.

La misma línea siguió el presidente de la comisión, el senador Juan Luis Castro (PS) quien calificó esta nueva postura como un hecho "sorprendente".

"Me parece realmente increíble que al octavo día luego de que la exministra del Interior señaló por boca de ustedes que aquí no había intervención de terceros, que ustedes resuciten la idea de una intervención de terceros. Me parece sorprendente, para serle bien sincero", expresó.

Si bien se están investigando los hechos "la información que tenemos en este momento es que esta es una protección que se había inhabilitado y finalmente terminó operando y desconectando la línea. Así que la investigación en ese caso continúa", expuso Huber.

Por lo tanto, respondiendo al senador Castro el director ejecutivo del CEN argumentó que están realizando una auditoria al respecto.

Por lo mismo, "no podemos descartar si esta intervención que hizo la empresa ISA, de haber inhabilitado la protección, la hizo correctamente o no la hizo correctamente", dijo Huber.

Sin embargo, la respuesta no terminó por conformar al senador Castro. "Me hace ruido que en esta hora y media (de sesión) yo no percibo una autocrítica del coordinador eléctrico, no percibo una autocrítica".

En defensa del CEN, su presidente aseguró que la autocrítica si se desarrollará, pero una vez que dispongan con los resultados correspondientes de la investigación.

"Va a hacer su autocrítica, pero en el momento que dispongamos de evidencia", afirmó Olmedo.

