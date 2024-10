CRISTOFER MATULIC, PRESIDENTE DE GHEMA MAGALLANES "CONSENSUEMOS UN CAMINO VIABLE, TANTO PARA EL FUTURO DEL H2V EN MAGALLANES COMO PARA LA CONSERVACIÓN DE NUESTRO PATRIMONIO"

​Esta mañana, en el programa Aquí Hidrógeno Verde de Polar Comunicaciones, Cristofer Matulic, presidente de Ghema Magallanes, discutió temas clave relacionados con el proyecto de HNH Energy y su impacto en la región. Durante la conversación con el conductor Cristofher C. Cortez, Matulic aclaró la importancia de "tener la capacidad de consenso y comunicación entre las entidades", especialmente en relación con la industria del hidrógeno verde en el país y los proyectos que conlleva.Uno de los temas centrales fue la observación del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) sobre el trazado del proyecto en San Gregorio. Matulic informó que el CMN no busca detener el proyecto, sino evaluar una alternativa que no afecte el patrimonio. Fuentes señalaron que "no existe ánimo ni indicación de rechazar el proyecto".



