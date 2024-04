DESCARTAN PRESENCIA DE ROEDORES EN ZONAS CRÍTICAS DE LA ESCUELA PEDRO PABLO LEMAITRE TRAS INSPECCIÓN

​El Servicio Local de Educación Pública Magallanes, a raíz de la publicación en redes sociales de una denuncia sobre presencia de roedores en la escuela Pedro Pablo Lemaitre, informa a la comunidad lo siguiente:

El Servicio fue informado el martes 23 de abril sobre la presencia de rastros de roedores en una dependencia del establecimiento y de inmediato instruyó a una empresa de control de plagas que ejecuten la sanitización y desratización del recinto.

Esta tarde de efectuó una revisión al establecimiento educacional junto a personal de la empresa a cargo de la sanitización. Como conclusión de los especialistas, se descartó la presencia de vectores en la zona de almacenamiento de alimentos, como se afirmaba en la denuncia en redes sociales.

Las imágenes difundidas en redes sociales corresponden a fecas halladas en la sala de profesores del establecimiento y se trata, según los especialistas, de restos antiguos asociados al periodo de vacaciones, cuando no hay mayor actividad humana en el recinto.

La escuela también fue objeto de una acción de fiscalización por la Secretaría Regional Ministerial de Salud que, tras el análisis de los antecedentes, no inició sumario sanitario alguno.

La sanitización de los recintos educacionales ha sido una prioridad para Servicio Local de Educación Pública desde que asumió como sostenedor, el pasado 1 de enero. Como consecuencia, se contrató a una empresa especializada para que ejecute mensualmente las acciones de sanitización y control de plagas. También se calendarizó el corte de pasto en los recintos educativos.

En ese contexto, la empresa a cargo informó que ya ha efectuado tres procesos de monitoreo de plagas en la escuela Pedro Pablo Lemaitre, con medidas de control en el interior y exterior, además de sanitización de los baños. Esto fue ratificado por el equipo directivo de la escuela que informó que el que el año 2023 se llevó a cabo sólo un proceso de desratización en el lugar.

El mismo procedimiento descrito anteriormente se está efectuando en todos los recintos administrados por el SLEP. Lamentamos, por tanto, el tono de la denuncia que, sin todos los antecedentes, puede provocar alarma innecesaria en la comunidad educativa. Tanto el Servicio como los distintos establecimientos educacionales mantendrán la gestión en favor de la educación pública con medidas concretas que no se habían implementado en el pasado, como por ejemplo el contrato de sanitización y desratización.







