DOCUMENTAL SOBRE ISLA DAWSON: PABLO GUZMÁN Y MANUEL RODRÍGUEZ REFLEXIONAN SOBRE MEMORIA Y RESISTENCIA EN POLAR COMUNICACIONES

​Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el director del documental "Isla Dawson, Un canto en la adversidad", Pablo Guzmán, y el ex preso político y autor de la cantata "Nuestra Madre Grande", Manuel Rodríguez, conversaron con la ciudadanía sobre la importancia de preservar la memoria histórica a través del arte y el cine. El documental, estrenado el 1 de septiembre en el Teatro Municipal de Punta Arenas, relata la cruda realidad vivida por los prisioneros políticos detenidos en la Isla Dawson durante la dictadura militar en Chile. A través de entrevistas, material de archivo y la música, la obra busca rendir homenaje a la resiliencia y fortaleza de quienes fueron llevados a este remoto lugar en condiciones extremas. Durante la entrevista conducida por Cristofher C. Cortéz, ambos invitados destacaron la relevancia de mantener vivo el recuerdo de estos hechos, no solo como un acto de justicia histórica, sino también como una forma de educar a las nuevas generaciones sobre los peligros de la represión y la importancia de los derechos humanos.



