ESTUDIANTE KAWÉSQAR EXPUSO EN EE.UU. SOBRE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE SU COMUNIDAD INDÍGENA

​-"Canoeros: Memoria Viva" (2022) es el nombre del documental en el que participó el universitario Erik Huaiquil Caro junto a su madre Leticia y abuelo Reinaldo. En el relato audiovisual y como familia kawésqar, pudieron compartir la experiencia y el significado de habitar este territorio ancestral en medio de la llegada acelerada de la salmonicultura a la zona austral.



-A partir de ello, el pasado 16 de abril, el alumno de quinto año de Derecho, tuvo la oportunidad de reflexionar sobre la problemática abordada en el documental en un panel de discusión con la comunidad educativa de la Escuela de Medio Ambiente de dicha casa de estudios estadounidense.



Hasta la ciudad de New Haven en Connecticut, Estados Unidos, viajó el estudiante kawésqar de quinto año de Derecho de la Universidad de Magallanes (UMAG), Erik Huaiquil Caro, quien fue invitado por la Escuela de Medio Ambiente de la Universidad de Yale, a exponer en el panel y conversatorio sobre cultura, historia y problemáticas del Pueblo Kawésqar, tras la exhibición del documental "Canoeros: Memoria Viva" (2022) del Programa de Conservación Marina "Pristine Seas" de la National Geographic.



En compañía de su mamá, la conocida dirigenta kawésqar, Leticia Caro Kogler, Erik abordó en la instancia, todo el trabajo que han impulsado en materia de defensa de los derechos de su comunidad indígena, los cuales, según enfatiza, se han visto vulnerados y seriamente amenazados por la actividad de la industria salmonera en Magallanes, sobre todo, en el área que comprende la Reserva Nacional Kawésqar; lo que se ve reflejado en la propia pieza audiovisual en la que participaron a través de testimonios y la expedición a los canales australes.



"Los principales planteamientos que realizamos fue dejar en evidencia las vulneraciones que realiza el Estado de Chile a los derechos de los pueblos originarios, porque esa es una cuestión que, a nivel internacional, está muy invisibilizada. De hecho, justo en la semana que nosotros viajamos a la Universidad de Yale se llevó a cabo el Foro Permanente de la ONU para Cuestiones Indígenas y, precisamente, Chile daba a entender, con su delegado, que estaba todo bien cuando en realidad no es lo que está pasando. Entonces fue una oportunidad perfecta para visibilizar al mundo cuáles son las vulneraciones que se están realizando acá con los pueblos originarios, particularmente, con el pueblo kawésqar y también explicarles cuáles son las estrategias que nosotros hemos llevado a cabo para proteger nuestros derechos", comentó el estudiante.



Al ser parte del documental, Erik contó, además, que la iniciativa de poder divulgar más esta problemática a nivel internacional, vino del destacado ambientalista chileno en conservación marina, Alex Muñoz Wilson, quien conformó el equipo realizador del documental en su calidad -en ese entonces- de director de NatGeo Pristine Seas para América Latina, y hoy como investigador y profesor del curso "Conservación y Sustentabilidad del Océano" de la Escuela de Medio Ambiente de la prestigiosa Universidad de Yale.



"El profesor Alex Muñoz encontró que era una oportunidad interesante para poder mostrar el documental a los estudiantes de la Universidad de Yale, pero consideró más importante aún que los propios sujetos que estaban envueltos en la problemática pudieran dar su punto de vista. Es así como me invita a mí, sabiendo que soy estudiante de Derecho para ayudarles también a ellos a explicar cuáles son las medidas que hemos tomado, o las herramientas jurídicas que hemos utilizado para proteger nuestros derechos acá en la región. Es así como nace finalmente la llegada al evento", contó el estudiante.



En relación con el aporte formativo de esta experiencia, el alumno confesó que la instancia, "me revivió en términos académicos, porque normalmente en estas carreras que se estudian muchos años, uno empieza con mucho espíritu, con mucha educación y este tipo de actividades te devuelven a ese espíritu inicial y también te implantan un compromiso que antes no estaba porque en el fondo tú conoces el mundo y te das cuenta de cuál es el lugar en el que te vas a desenvolver".



Por último, se refirió a la oportunidad de haber podido estar, en paralelo, en el Foro Permanente de la ONU para Cuestiones Indígenas, que se encuentra sesionado en Nueva York. "Tuvimos la oportunidad también de hablar con el relator de del foro permanente y visibilizar cuáles son las problemáticas que tenemos acá en la región y también pedirle ayuda en torno a las vulneraciones de derechos que hemos tenido, particularmente de discriminación, porque el estado de Chile no te escucha mucho", cerró Huaiquil.







