ESTUDIANTES DE INGENIERÍA DE EE.UU. VISITAN MAGALLANES GRACIAS A PROGRAMA DE INTERCAMBIO QUE PROFUNDIZA EN ENERGÍAS SUSTENTABLES

​Cinco estudiantes y un profesor pertenecientes a carreras de ingeniería de la Universidad de Louisiana-Layafette (Estados Unidos) visitaron Punta Arenas y conocieron las principales industrias de la región gracias al proyecto de movilidad establecido entre esta casa de estudios superiores y la Universidad de Magallanes (UMAG), tras ganar la subvención “100k Strong in the Americas” el año pasado.



El proyecto desarrollado por ambas universidades, denominado “Collaborative Research and Knowledge Exchange in Sustainable Energy (CRKESE)”, permitió la visita de la comitiva estadounidense durante agosto, y financiará el viaje de cinco estudiantes y un profesor de la Facultad de Ingeniería UMAG al país norteamericano desde el 14 al 22 de septiembre.



En esta primera instancia, los alumnos y alumnas de la U. Louisiana-Lafayette pudieron conocer por primera vez el extremo sur del Chile, participar en clases teóricas dentro de las instalaciones de UMAG, visitar instituciones públicas, privadas y los principales atractivos turísticos de la región de Magallanes, acompañados de los estudiantes chilenos beneficiados con la iniciativa.



El CRKESE busca la colaboración multidisciplinaria en materia de energías sostenibles, por lo que los estudiantes norteamericanos debieron aprender sobre la formación de la industria del hidrógeno verde en Magallanes, además de visitar las instalaciones de Methanex y HIF Chile, para luego presentar sus impresiones frente a la comunidad universitaria UMAG.



Esta alianza se gestó gracias a la coordinación entre el Dr. Humberto Vidal, director del Centro de Estudios de los Recursos Energéticos (CERE-UMAG), el Dr. Sergio Ríos, académico del Departamento de Ingeniería Mecánica UMAG y el Dr. Terrance L. Chambers, director del Centro de Eficiencia Energética y Energía Sostenible de la U. Louisiana-Lafayette, lo que permitió el desarrollo del proyecto.



“Estamos muy contentos con la sinergia que han tenido todos los estudiantes del programa en esta visita, a pesar de las barreras del idioma. Yo creo que se afianzará una amistad muy fuerte entre ellos. Lo positivo de estos programas es que el aprendizaje no es solamente técnico, también es cultural y social. Esperamos que con estas iniciativas la Universidad siga promoviendo intercambios de este tipo”, comentó el Dr. Vidal.



“Esta ha sido una maravillosa visita para los estudiantes de nuestra universidad, poder conocer Punta Arenas y la Universidad de Magallanes. Estamos muy emocionados porque los estudiantes de su Facultad de Ingeniería nos visiten en septiembre, así que esperamos entregarles una buena experiencia. Lo que más rescatamos de esta oportunidad es haber podido conocer a la gente de aquí, son muy amigables”, expresó el Dr. Chambers tras su visita.



Uno de los estudiantes beneficiados de la U. Louisiana-Lafayette, Luis Marrero, quien realiza su doctorado en Ingeniería Mecánica, manifestó que “el frío ha sido por lo menos acogedor, acá se vive un ambiente muy familiar. Disfruté las comidas, los paisajes, las experiencias. Aquí también aprendí las nuevas tecnologías en materia de energías sustentables, que van más allá de la gasolina, el carbón y otros hidrocarburos”.



“Estamos muy emocionados con lo que nos va a tocar vivir, y que ya comenzamos a sentir con la visita de los estudiantes de Estados Unidos, con quienes salimos, los llevamos a conocer la Universidad, la ciudad, el cerro Andino, entre otros lugares, así que ya estamos con las ansias de que llegue pronto la fecha de nuestro viaje y poder replicar esta experiencia”, mencionó Priscilla Reyes, estudiante de Ingeniería en Construcción UMAG y una de las beneficiadas que volará hasta la ciudad de Louisiana junto a la comitiva chilena en septiembre.



La subvención “100k Strong in the Americas” contempla un financiamiento de 50 mil dólares, otorgada por Partners of the Americas, en colaboración con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y las embajadas de los EE.UU.







​