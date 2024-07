GASCO MAGALLANES RESPALDÓ NUEVA VERSIÓN DEL CHAPUZÓN AUSTRAL EN PUERTO WILLIAMS

Por séptimo año consecutivo se desarrolló, el domingo 21 de julio, una nueva versión del Chapuzón Austral en Puerto Williams en el que casi doscientos cincuenta valientes se lanzaron a las gélidas aguas del canal Beagle desafiando las condiciones climáticas.

El evento contó con el respaldo de GASCO Magallanes presente en la comuna de Cabo de Hornos con su línea de negocios de Gas Licuado. La empresa aportó poleras y morrales para los participantes, mientras que otras compañías locales ofrecieron chocolate caliente y regalos a los bañistas.

Valentina Concha, encargada de Marketing de GASCO, agradeció a los organizadores el trabajo realizado en la preparación del evento. “Nuestra empresa ha respaldado varios años esta actividad porque estamos convencidos que aporta al esparcimiento de los habitantes de Puerto Williams y además permite dar a conocer al mundo las bellezas del canal Beagle”, indicó.

José Luis Paredes, organizador del evento, agradeció el respaldo y participación de la comunidad señalando que “el día acompañó, no podemos ser desagradecidos porque no ha habido lluvia, no ha habido nieve y llegó harta gente.”

El consejero regional Rodolfo Moncada, en tanto, junto con destacar la participación de la gente expresó su reconocimiento a la compañía señalando que “quisiera agradecer el apoyo constante que nos ha dado GASCO desde el primer Chapuzón, desde el año 2016, que hicimos la primera versión. Cada vez se suman más personas, la actividad es muy reconocida a nivel comunal. Esperamos que siga creciendo, que continue hacia adelante porque es una actividad muy linda”.

El Chapuzón Austral también contó con el apoyo de la Delegación Presidencial Antártica, el Hospital Cristina Calderón, la Armada de Chile, la Cruz Roja y Carabineros.

