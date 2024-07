GOBERNADOR DE MAGALLANES PONE COMO EJEMPLO DE SALMONICULTORA RESPONSABLE A BLUMAR

​Cinco meses han pasado desde el incendio que consumió la planta Entrevientos, que operaban en conjunto Blumar y Multi X. A pesar de que el siniestro no produjo daño a personas, 760 trabajadores quedaron sin empleo, tras declararse la pérdida total de las instalaciones.





Tras ello, la empresa anunció que ya dio por iniciada la Planta Blumar Magallanes, en un recinto que es arrendado, administrado y operado por la salmonicultora. Para la puesta en marcha, la compañía realizó una inversión cercana a $1.000 millones y que tiene una capacidad máxima de procesamiento mensual de 3.960 toneladas.



En este hito, se hizo presente el Gobernador de Magallanes, Jorge Flies, quien manifestó que “lo primero que quiero reconocer es a empresas que cumplen su rol social y también productivo dentro de la región. Acá, esta compañía, después de un siniestro grave que tuvo, se ocupó de trabajadores y trabajadoras, con indemnizaciones completas, se llegó a un muy buen acuerdo al respecto”.



“Siempre nos manifestaron el interés de buscar muy rápidamente una solución, y en pocos meses, rehabilitaron una planta dejándola en las mejores condiciones, reincorporándose así 450 trabajadores y trabajadoras, en su mayoría de Entrevientos”, indicó Flies.



Por eso, recalcó, “queremos felicitar eso, por su responsabilidad social con los trabajadores, y manteniendo el eje productivo, su posibilidad de seguir operando era llevarse las cosechas fuera de la Región de Magallanes -de hecho algunos meses filetearon y empaquetaron en otra zona-, pero con esto se están recuperando capacidades locales”.



“Responsabilidad social con el cuidado del medio ambiente no son enemigos, sino que van de la mano, no en paralelo”, subrayó la autoridad regional.



“Nos hemos vuelto a sentar a ver el uso del borde costero en la Comisión magallánica, con temas sensibles como la Ley Lafkenche, y estaremos atentos los 40 miembros al desarrollo sostenible de la región en lo productivo y ambiental”.



LandbasedAQ

De esta manera, Jorge Flies avisó que “hay que dar tranquilidad a todo Magallanes en que buscaremos el justo equilibrio entre el cuidado del medio ambiente y empresas responsables como Blumar en salmonicultura”.



Fuente: salmonexpert.cl