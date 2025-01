GOBIERNO CONFIRMA QUE BORIC PODRÍA HACER USO DE ATRIBUCIÓN PRESIDENCIAL PARA DESPACHAR REFORMA DE PENSIONES EN ENERO

En su afán de despachar en enero la reforma de pensiones, el gobierno confirmó la posibilidad de que el Presidente Gabriel Boric haga uso de una atribución presidencial.

Así lo ratificó en su habitual vocería de los lunes la secretaria general de Gobierno (s), Aisén Etcheverry, y que apunta al objetivo de sumar una semana más de trabajo legislativo en el Congreso Nacional a fines de este mes.

“Respecto de las facultades constitucionales del Presidente, ninguna está descartada. La voluntad del Ejecutivo es que este proyecto se resuelva durante el mes de enero y para eso se utilizarán todas las herramientas disponibles en el momento en que sean necesarias”, dijo.

Y luego agregó: “Hay un calendario de sesiones que se está monitoreando día a día. Están en este minuto trabajando en la comisión y, por lo tanto, a la luz de cómo vaya evolucionando esa negociación, y esos plazos, se va a utilizar o no la herramienta dependiendo de si es necesaria, pero no se descarta, igual como no se descarta ninguna herramienta constitucional para poder lograr el acuerdo en el plazo que se ha establecido”.

-Para que quede claro solamente, entonces, de necesitarse por temas de tiempo, el Presidente va a utilizar esa atribución.

Ante esa consulta, la portavoz (s) de La Moneda expresó: “Efectivamente”.

El posible uso de la atribución presidencial ya había sido abordada más temprano este lunes por el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, luego que la bancada del Partido Republicano no dio la unanimidad en la Cámara de Diputados para sesionar la última semana de enero previo al receso legislativo.

En diálogo con Radio Duna, el secretario de Estado lamentó que los diputados de este partido “no tengan disposición para legislar y trabajar todo el mes”, sin embargo fue claro en señalar que “hay herramientas que confiere la Constitución, tanto a los presidentes de las corporaciones como al propio Ejecutivo, para garantizar que finalmente este proyecto se apruebe con la celeridad que requiere”.

“Nosotros no vamos a renunciar a ninguna herramienta que confiera la Constitución para que los proyectos que el país necesita y que mejora la calidad de vida salgan adelante”, afirmó tajante en este ámbito.

En la vocería, en tanto, Etcheverry también tuvo que responder por la manera en que el Mandatario ha enfrentado comunicacionalmente el último tramo de las tratativas del proyecto previsional: “El Presidente ha sido explícito respecto de la importancia de este acuerdo y está, por supuesto, en permanente conversación con el ministro (Mario) Marcel y la ministra (Jeannette) Jara, que son quienes llevan esa conversación y donde como gobierno hemos sido muy cautos, prudentes, en centrar la discusión en la propia comisión con miras a llegar y construir este acuerdo”.

“Eso es la voluntad y esa es la forma en cómo lo estamos trabajando. Es un acuerdo histórico y, por lo tanto, el tratarlo con el máximo cuidado al alero de la conversación que se está dando en la comisión es fundamental”, cerró.

Fuente: latercera.com

