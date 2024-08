INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y DIÁLOGO COMO ELEMENTOS CLAVES PARA AVANZAR EN LA HABILITACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL HIDRÓGENO VERDE

​Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena, 22 de agosto.- Con el objetivo de entregar información y evidencia científica para contribuir a la transparencia favoreciendo a un diálogo transversal por parte de los diversos actores, incluyendo a la sociedad civil, desarrolladores, ONGs, académicos y organismos del Estado se realizó el Primer Foro Socioambiental del Hidrógeno Verde en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, cuya primera versión estuvo dedicada a la Gestión de Fauna e Interacción con el Hidrógeno Verde.



El encuentro fue organizado por la Asociación Chilena de Hidrógeno (H2 Chile), junto con la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Hidrógeno Verde (H2V Magallanes), el Programa Transforma Hidrógeno Verde Magallanes, y con el apoyo de Corfo, la Seremi de Energía y la consultora EINAS. La actividad contó con el patrocinio de la Universidad de Magallanes, lugar donde se desarrolló la instancia.



El Gobernador de Magallanes y la Antártica Chilena, Jorge Flies, señaló que Magallanes "está quedando como parte de un ajedrez que es único. Hay una Política Nacional de Estado sobre la materia y este Gobierno Regional la adscribe completamente, pero cumpliendo toda la normativa que la ley exige. Nos vamos a preocupar de que se cumplan las normativas industriales, ambientales y sociales. No seremos discrecionales en lo que tengamos que pedir como territorio", aseveró.



José Maripani, Rector de la Universidad de Magallanes, en tanto, destacó que "una nueva industria siempre es una oportunidad de reactivación económica y también permite generar valor local". A su vez, enfatizó que Magallanes puede ser un hub de descarbonización natural e industrial y que para ello es necesaria la colaboración, transparencia y diálogo.



Por su parte, el Director Ejecutivo de H2 Chile, Marcos Kulka, señaló que el hidrógeno renovable es una oportunidad para Chile y para Magallanes, "representa el 20% de la descarbonización. La única forma de sobrepasar las diferencias y cumplir el desafío es a través del diálogo contrastando visiones sobre cómo desarrollarnos. La ventana de oportunidad es ahora y es única".



La actividad contó con ponencias de expertos como Erika Mutschke, Directora del Grupo de Estudios Ambientales GEA-UMAG y Jefa del Proyecto de Línea Base Pública, quien subrayó la importancia de la información certera y verificada para una apropiada toma de decisiones. Gonzalo González, Consultor Senior de Tricao, detalló características de la avifauna regional y ahondó sobre medidas de mitigación y conservación. Además, Rodolfo Rivero, Gerente de Medio Ambiente de TEG, y Francisco González, Gerente Ambiental y Social de TotalEnergies H2, expusieron sobre innovaciones y estrategias para la protección medioambiental, haciendo referencia a los proyectos de sus respectivas empresas.



El momento central de la jornada fue una mesa de diálogo compuesta por Erika Mutschke; Catherine Dougnac, Directora Científica Wildlife Conservation Society (WCS); Juan Pablo Vargas, Gerente de Proyecto HNH Energy; Juan Francisco Pizarro, Encargado de Recursos Naturales, Biodiversidad y Evaluación Ambiental Estratégica de la Seremi de Medio Ambiente de Magallanes; e Inés Vidal, Presidenta del Consejo Regional de la Sociedad Civil del GORE de Magallanes. La sección fue moderada por la Vicepresidenta de H2 Chile, Kimberly Sánchez, y contó con una activa participación de la audiencia, quienes realizaron consultas e interactuaron con los panelistas, destacando aristas para una sana convivencia entre el desarrollo de la industria y el cuidado socioambiental.



Entre los temas que se relevaron en la instancia destacaron: la importancia de las medidas de mitigación, conservación y adaptación; la protección de la biodiversidad como elementos claves para avanzar hacia una transición energética; la real posibilidad de que el crecimiento económico avance de la mano con el cuidado socioambiental, la importancia del respeto de las normativas.



En las conclusiones de la jornada, Mario Marchese, Director de la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Hidrógeno Verde, H2V Magallanes, valoró las distintas opiniones expresadas y destacó la importancia de trabajar juntos y no unos contra otros. "Necesitamos a la sociedad civil, sector público, ONGs, academia, estudiantes, tenemos la oportunidad de desarrollar esta industria y hacerlo bien, ser un ejemplo para otras industrias, para el país y, por qué no decirlo para el mundo entero".