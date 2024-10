JAIME COSME ORMEÑO, CANDIDATO A CORE: “JUNTOS CONSTRUYAMOS EL FUTURO REGIONAL, AQUEL QUE SE HACE, ENTRE LA ESCARCHA Y LA NIEVE, Y ENTRE LA LLUVIA Y EL VIENTO.”

​Actualmente, estamos a un par de semanas de que nosotros, como ciudadanos, volvamos a ser convocados a la máxima expresión de las democracias modernas, en las cuales, podemos marcar la diferencia, solamente con el gesto de emitir voto y preferencias por quienes estimamos serán los mejores para los cargos de Gobernador Regional, Consejeros Regionales, Alcaldes y Concejales a lo largo de nuestro país.



Lo anterior, no podemos tomarlo a la ligera, pues, los mejores elementos, serán los elegidos para regir los destinos de las diversas regiones y ciudades de esta, nuestra región, la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, la de todos nosotros.



Mi historia, no sería la que es hoy, si no hubiese tomado la decisión hace ya 35 años, elegir vivir en Punta Arenas, ciudad en la cual, he tenido la oportunidad de desarrollarme tanto familiar y así mismo, profesionalmente en el ámbito de la pesca artesanal, como también en aspectos gremiales de la misma, siempre defendiendo los intereses de quienes son mis compañeros en las largas y gélidas jornadas en nuestro Estrecho de Magallanes, como así mismo, además, anteponiendo siempre los intereses colectivos de nuestro sector ante las diversas instancias públicas y privadas en las que me ha correspondido representarlos.



Las razones para emprender este nuevo desafío de ser Consejero, tienen el mismo fin que he detallado en el párrafo anterior, solo cambia el espectro, pues, la necesidad de representar los intereses colectivos, se amplía a toda nuestra provincia de Magallanes, para ser el representante -el tuyo- y efectuar las labores de fiscalización que corresponden a un cuerpo colegiado como es el Consejo Regional, apelando así mismo a la concreción de iniciativas que a su vez, persigan una correcta ejecución del presupuesto con el que cuenta nuestra región.



Así como yo formé mi presente, gracias a las bondades de esta región, le pido con plena convicción, desde esta tribuna, que seamos participes de mejores tiempos y prosperidad para nuestra Provincia, o más bien, que seas participe del porvenir que nos espera, de invocar al unísono social en pro de mayores oportunidades, y de permitirme, además de aquello ser un participante activo, en el establecimiento de las bases de nuestro futuro regional, aquel mismo que en el reconocido “Canto a Magallanes” plasmó de manera concreta, aquel que se hace, entre la escarcha y la nieve, y entre la lluvia y el viento.



Jaime Cosme Ormeño.

Candidato a Consejero Regional por la Provincia de Magallanes

F-105.