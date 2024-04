MAGALLÁNICA MARGARITA SEPÚLVEDA REBOLLEDO OBTIENE EL 2DO LUGAR DAMAS EN EL GRAVEL DE FUEGO COMPETENCIA DE ULTRA CICLISMO

​El pasado 20 de abril se dió inicio a una competencia épica de ultra ciclismo internacional, la primera en la region que abarcó varias comunas con la distancia total 1047 km. Y una altimetría acumulada de más de 8.000 msnm. Los corredores comenzaron en puerto natales donde se dirigieron al parque nacional torres del paine para luego tomar ruta hacía laguna blanca km 135 para ingresar al camino de gallego chico que los dirigía a la villa punta delgada de san gregorio, desde ese punto debían dirigirse al cruce para seguir la travesía desde la comuna de cerro sombrero y continuar a la ciudad de porvenir pedalear por la ruta con vista al famoso cordón baquedano, seguir por el parque pinguino rey, villa cameron, hasta llegar a la meta en el fin del camino de caleta maria.







Margarita Sepulveda, más reconocida en el mundo del ciclismo como Maggytop es la única ultra ciclista de nuestra región, comenta que ha tenido sólo 2 experiencias anteriores de ultra ciclismo que es una disciplina dura recuerda que en el 2021 su primer "across andes "Araucania Andina" era novata y se perdió 3 veces haciendo 80km de más pero finalizando una carrera dura de autosuficiencia donde pocos logran cruzar la meta y ella llego en el tiempo justo reglamentario quedando en 4to lugar femenino, luego repitió la hazaña en el año siguiente con más experiencia y logró posicionarse



Top 5 de 20 mujeres (considerando categoría femenina solo y dupla) el recorrido era de 1015 kms con altimetría acumulada de 13.592 msnm



106:46:55 tiempo total transcurrido.







Su tercer evento es el más importante ya que fue en nuestra región con otra geografía, clima, y paisaje especial de la patagonia.



Gravel del Fuego Ultra Race 1047 kms



8.475 msnm



111:36:14 tiempo total transcurrido



Largada 13 de abril 2024 7:00 am



6,5 días para completarla



Partida: Plaza de Armas de Puerto Natales



Meta: Caleta María, Tierra del Fuego



2º lugar solo mujeres



13º lugar gral. Damas y varones



39 competidores en el punto de partida



27 en el punto de meta



12 DNF



El hecho de realizar esta prueba en la Región de Magallanes, era mucho más emocionante aún, desde dos visiones totalmente diferentes:







Primero la parte interna que te genera una profunda emoción de desafiar a la Patagonia, la tierra que me vio crecer.







Por otra parte, el desafío de encontrarse con esta inhóspita tierra, las imponentes Torres y los Cuernos del Paine que parecen verdaderos gigantes de piedra al pasar, sortear kilómetros de pampas eternas, la vegetación hermosa que nos regala el otoño con su paleta de colores, los animales que se cruzan en los caminos y la soledad infinita y los paisajes prístinos y poco transitados que nos regala Tierra del Fuego.







Fue así como se aventuro en esta desafiante competencia, hace 1 año y 6 meses se inscribió, tiempo durante el cual experimentó diferentes emociones, desde las ganas de querer ganar y ser la número 1 de las mujeres, hasta no asistir a la competencia. Proceso, que genera mucho entrenamiento, disciplina, tiempo, estrés, encontrarse con personas que en vez de sumar a tu crecimiento deportivo te estancan y finalmente debilitan tu fortaleza y te desenfocan del objetivo inicial que era ganar la prueba.







Pero así como ocurre en la vida misma, de pronto aparecen personas que te devuelven las ganar de intentarlo aunque sea un poco tarde para revertir muchas cosas, y están ahí con sus mejores vibras y con todo su cariño, alentándote y haciéndote creer que eres la mejor y puedes lograrlo. (Comenta)







Fue así como se puso en el punto de partida, con mucha incertidumbre pero con la misma garra que la caracteriza siempre y no dudó en dar lo mejor de intentarlo y afortunadamente lograr la tan esperada meta y obtener el segundo lugar en categoría solo mujer.



Maggy refiere que se siente profundamente agradecida de su familia que es su pilar fundamental y que la apoyan con toda esta locura del ultraciclimo.



Agradece a su querida amiga Javiera Olea Portales quién navega con ella y dice ser sus ojos ya que la sigue en el gps a distancia.



Agradece a su amiga y compañera Pierina Reyes Villanueva quien es su voz para transmitir los mensajes y sus sensaciones a las personas que siguieron la carrera y estaban atentos a ella ya que mientras se encuentra en competencia sólo se comunicaba con ellas.



Agradece a su familia deportiva, Magallanes Trail Runners & Bikers



Y a Rayadas por el Cerro, quienes le entregaron las mejores vibras y apoyo.









