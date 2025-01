MAITE ORSINI RETORNA AL CONGRESO Y DESCARTA RENUNCIAR AL FA: “ESPERO QUE MI ACTUAR SEA JUZGADO CON OBJETIVIDAD”

La diputada Maite Orsini retornó a la Cámara de Diputados, tras una larga ausencia de más de dos meses aduciendo cuestiones médicas, en una semana clave para su futuro como parte del Frente Amplio.

Esto, ya que el próximo miércoles el Tribunal Supremo del FA analizará su permanencia en la colectividad por su actuación en la investigación en contra de Jorge Valdivia, su ex pareja, donde se contactó con una de las denunciantes.

Ante esta situación, la diputada Maite Orsini dejó en claro que no renunciará al Frente Amplio, apuntando que “ese proceso se va a llevar a cabo el día miércoles, como les decía, ante el Tribunal Supremo de mi partido y son ellos los que van a determinar mi futuro en la colectividad”.

“Si bien estos últimos meses han sido difíciles, las explicaciones pertinentes las tengo que dar este miércoles ante el Tribunal Supremo de mi partido, y espero que mi actuar sea juzgado con justicia y con objetividad” puntualizó la legisladora.

Orsini expresó que “retomo mi actividad parlamentaria, tras un periodo de licencia médica dada una situación delicada de salud que tuve que atender. Y aunque ese proceso de cuidado y de tratamiento todavía no termina, hoy día me siento en condiciones de retomar mi actividad parlamentaria, que es mi trabajo, que me apasiona y con el que tengo un compromiso que reafirmo”.

En cuanto al proceso que lleva a cabo el Tribunal Supremo del Frente Amplio, la diputada fichó al abogado Gabriel Osorio, quien indicó a La Tercera que “es importante destacar que el proceso disciplinario que lleva adelante su partido es un juicio de hechos y no de la persona, todo el resto son conjeturas o interpretaciones de la vida privada de la diputada que no le corresponde analizar a un tribunal”.

Fuente: eldinamo.cl

