MIGUEL PALMA MORALES, GERENTE GENERAL DE EPA AUSTRAL, DETALLA PLANES ESTRATÉGICOS Y DESAFÍOS PORTUARIOS PARA MAGALLANES EN POLAR COMUNICACIONES

​ Esta mañana, durante una entrevista en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, Miguel Palma Morales, Gerente General de la Empresa Portuaria Austral (EPAUSTRAL), conversó sobre los proyectos y desafíos que enfrenta la entidad en la temporada de cruceros 2024-2025 y otros temas clave para la región de Magallanes y la Antártica Chilena. Palma destacó el inicio de la temporada de cruceros en septiembre, subrayando la importancia de mejorar la infraestructura portuaria para responder a la creciente demanda turística. “Actualmente, el 50% de los pasajeros no puede desembarcar porque no contamos con la infraestructura necesaria,” indicó, resaltando la urgencia de las mejoras proyectadas en el Muelle Mardones y Prat. El Gerente General también habló sobre los avances en proyectos de infraestructura, incluyendo el reforzamiento y ampliación del Muelle Mardones y la construcción de un nuevo terminal de pasajeros en el Muelle Prat, los cuales fueron recientemente aprobados por la Dirección de Presupuestos (DIPRES) en un convenio de programación con el Gobierno Regional. Estos desarrollos buscan no solo potenciar el turismo, sino también preparar la región para el crecimiento de la industria del hidrógeno verde. Por último, Miguel Palma reafirmó la visión de la empresa para 2024, describiendo a EPAUSTRAL como un “agente activo del desarrollo” en Magallanes. “El Puerto de Punta Arenas debería ser un puerto verde”, afirmó, reiterando el compromiso de la empresa con la sostenibilidad y el desarrollo económico regional.



