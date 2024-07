MINISTERIO DE AGRICULTURA Y SERVICIOS DEL AGRO ORGANIZARON JORNADA SOBRE EL CLIMA EN MAGALLANES

​La actividad se enmarca dentro del conjunto de acciones que está realizando la Seremi de Agricultura junto a los servicios del agro como el SAG, INDAP e INIA Kampanaike para entregar información técnica y consejos prácticos que permitan a los agricultores y ganaderos de la región enfrentar la temporada de invierno.



La jornada denominada “Situación agroclimática del sector silvoagropecuario de la región”, tuvo como objetivo entregar información y datos relevante respecto a las causas de las intensas heladas experimentadas durante el mes de junio y, por otro lado, contar con un pronóstico que permita prepararse para el trimestre julio-septiembre.



En la actividad participaron representantes de las asociaciones ganaderas más importantes de la región, agricultores, académicos y científicos de la zona, además de un número importante de personas que se conectaron vía online desde las comunas de Natales, Torres del Paine y Porvenir.



La jornada agroclimática contó con las presentaciones de Nicolás Butorovic, científico de la Universidad de Magallanes, Gina Charpentier, meteoróloga de la Dirección Meteorológica de Chile y Erwin Domínguez, Director de INIA Kamepanaike, quien presentó la extensión de la red agrometeorológica que actualmente tiene el Ministerio de Agricultura con apoyo del Gobierno Regional.



Gabriel Zegers, seremi de Agricultora (S) comentó que “Hoy, luego de esta jornada informativa agroecológica, estamos mejor informados y esto les permitirá a los agricultores y ganaderos de la región seguir alertas y preparados para cualquier eventualidad que pueda generarse durante el invierno. Estos datos, sumados a la coordinación que tenemos como gabinete del Agro con las municipalidades, delegaciones, Gobierno Regional y otras seremías, nos entregan un buen punto de partida para enfrentar con tranquilidad los meses de julio y agosto”.



Por su parte, Nicolás Butorovic, científico de la UMAG, indicó que “las proyecciones nos permiten estar tranquilos, gracias a que hoy contamos con mejores técnicas predictivas, las que nos hacen estar más preparados que el año 1995, cuando vivimos el fenómeno al que denominamos “terremoto blanco”, por lo tanto, no hay que estar alarmados porque todo indica que es muy difícil que algo así pueda repetirse”.



Uno de los ganaderos presentes fue Jorge Tafra, integrante de la Asociación de Ganaderos de Tierra del Fuego, quien destacó lo valioso de la información recibida. “Esta jornada fue tremendamente positiva porque recibimos información que uno suele ignorar. Al escuchar a los expertos uno se da cuenta del valor de las estadísticas y de los datos pasados, porque permiten compararlos con la situación de hoy, y a partir de ahí, prever escenarios futuros con datos e información veraz y técnica como las que hoy hemos recibido”.



La meteoróloga de la Dirección Meteorológica de Chile, Gina Charpentier, habló sobre el pronóstico para el trimestre julio-septiembre. “Lo que podemos compartir con responsabilidad es un pronóstico estacional, es decir, desde un punto de vista de la climatología, en base a indicadores y situaciones climáticas que pudieran originarse en comparación a la normalidad de las veces. De acuerdo a eso, podemos decir que, en lo que respecta a las precipitaciones, deberían estar por debajo de lo normal, mientras que la temperatura y la humedad, debería estar por sobre lo normal. No obstante, pueden ocurrir eventos aislados, que no harán variar el promedio, pero estos obedecen a indicadores de meteorología, cuyos pronósticos son válidos para no más allá de 5 días para el caso de Magallanes.