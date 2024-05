PARTICIPÓ EN FERIA ESCOLAR Y TRECE AÑOS DESPUÉS ESTUDIA LA VIDA MICROSCÓPICA EN LA ANTÁRTICA

​Fue parte de la Feria Antártica Escolar el año 2011, instancia que organiza el Instituto Antártico Chileno (INACH) y que lleva a los y las ganadoras hasta la Antártica. Su profesora lo instó a ser parte de esta instancia científica-escolar, aunque a él ya le atraía la ciencia desde muy pequeño.



Diego Beecher es biólogo marino y actualmente estudia su doctorado en Genética molecular y Microbiología en la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). Cuando Diego cursaba la enseñanza media en el colegio “Leonardo da Vinci” en Coquimbo, participó junto a su profesora Norys Villarroel en la FAE de 2011. Esa instancia científica juvenil lo llevó hasta Punta Arenas hace trece años. En esa oportunidad no pudo ganar el certamen, por lo que no concretó su sueño de llegar hasta Continente Blanco para ver en vivo lo que le apasionaba.



La vida da muchas vueltas y Diego estudió Biología marina y hace unos meses pudo llegar finalmente hasta la Antártica por primera vez como parte del equipo de la Dra. Beatriz Diez, investigadora antártica de la PUC, con un proyecto que estudia el efecto de los virus de ARN y ADN sobre la dinámica de las bacterias y fitoplancton, siendo el estudio de las comunidades fitoplantónicas la especialidad de Diego.



Conversamos con Diego en los laboratorios del INACH en la base “Arturo Prat”, en la isla Greenwich, para saber cómo fue finalmente llegar al continente que tanto había soñado.



¿Te gustaba la ciencia cuando eras niño?

Diego: Cuando estaba en la básica participaba en investigaciones y encuentros científicos, principalmente con temáticas sobre ríos y contaminantes en la región de Coquimbo. Luego en la enseñanza media comencé a estudiar los sistemas marinos, que era lo que más me gustaba. Más tarde conocí que existía la Feria Antártica Escolar (FAE) y comenzamos a trabajar con un proyecto con la profesora Norys que nos llevó hasta Punta Arenas, pero lamentablemente no ganamos. Sin embargo, la temática que estudiábamos en ese entonces, se relaciona bastante con lo que hago ahora en mi doctorado.



¿Cómo te sentiste al no ganar la feria y no poder viajar a la Antártica?

Diego: Fue un poco frustrante en esos momentos, porque tenía muchas ganas de conocer la Antártica, ya que quería ver en primera persona lo que había estudiado y, sin duda, creo que eso quedó pendiente en esos momentos. Ahora, gracias a que estoy en el doctorado, trabajo en un laboratorio de ambientes extremos y hay un foco de estudios en sistemas fríos que involucran a Patagonia.



¿Cómo llegaste a la Antártica?

Diego: Tenía ese bichito de llegar hasta el Continente Blanco desde que participé en la FAE. Cuando entré al doctorado vi que tenía un laboratorio relacionado a sistemas extremos, uno de los focos son los sistemas fríos (Patagonia y Antártica). Así que por ese lado se dio la posibilidad de participar de una expedición al Continente Blanco. Conversé con la profesora y me dio varias opciones para investigar y una de ellas era viajar a la Antártica.



¿Qué le dirías a los y las estudiantes de enseñanza media sobre la Feria Antártica Escolar?

Diego: Si alguno o alguna no llega a ganar una feria como la FAE, le diría que no pierda la esperanza o el pensamiento de poder visitar un continente tan importante como la Antártica. Que estén siempre motivados y que tengan esa mente creativa al buscar cosas para investigar.



Actualmente, Diego participa en varias instancias de divulgación científica para jóvenes y la comunidad en general. Un ejemplo de ello es que cuando estudiaba Bioquímica asistía a centros comerciales y otras ferias para acercar la ciencia a la ciudadanía.



Las postulaciones para la Feria Antártica Escolar 2024 están abiertas hasta el 31 de mayo a las 23:59 h (hora de Región de Magallanes y de la Antártica Chilena), donde los y las participantes podrán enviar sus propuestas de investigación www.inach.cl/fae.



La FAE es un concurso único en el mundo donde las y los estudiantes y docentes de enseñanza media de todo Chile tienen la oportunidad de presentar sus propuestas de investigación. El premio consiste en integrar la Expedición Antártica Escolar que se desarrollará en la base científica antártica “Profesor Julio Escudero” del INACH el próximo verano.



