PRESIDENTE DEL SENADO TILDA COMO “BALDE DE AGUA FRÍA” DECLARACIONES DE PRESIDENTE BORIC SOBRE REFORMA AL SISTEMA POLÍTICO

El presidente del Senado, José García Ruminot (RN) calificó como un “un balde de agua fría” los dichos que hizo esta mañana el Presidente Gabriel Boric, donde abordó la posibilidad de impulsar cambios al sistema político.

Es que si bien el Mandatario, se mostró abierto a reformar el sistema político, condicionó avanzar en ello si es que primero se “zanja” la discusión de la reforma previsional y el pacto fiscal en el Congreso.

“Ambas reformas tienen su mérito. He escuchado estos días, no solo de actores políticos, sino que de actores sociales, de personas que le interesa la marcha del país, es sobre la necesidad imperiosa de las reformas políticas para que tengamos mayor gobernabilidad. Y yo pensé que teníamos bastante consenso sobre eso”, partió comentando.

“Yo espero que recapacite”

En ese sentido, el senador Ruminot expresó que “las declaraciones del Presidente de la República, para mí, son un balde de agua fría. Yo Espero que el Ejecutivo recapacite y comprenda que la reforma previsional tiene sus tiempos, su mérito y fundamentos, y que las reformas políticas también tienen sus tiempos y sus propios fundamentos. Creo que mezclar ambas, o supeditar una en función, no va a lograr los objetivos que se persiguen, ni en una ni en otra reforma”.

“Sin duda, además, me han pedido mucho, y yo he dado los tiempos para que el Ejecutivo lo pueda pensar, para que los presidentes de los partidos políticos lo puedan pensar, pero obviamente, si no tenemos una reacción positiva de Ejecutivo, vamos a tener que hacerlo nosotros”, dijo respecto a su compromiso por impulsar los proyectos en el marco de la reforma al sistema político.

Cabe mencionar que, el condicionamiento del Ejecutivo también obtuvo críticas desde el resto de la oposición, como es el caso de la UDI, donde su timonel, Javier Macaya, lo emplazó esta tarde y afirmó que “no aceptaremos condiciones al borde del chantaje. Los temas en que hay consenso, no pueden postergarse a pretexto de otros temas en los que no lo hay”.

