TERCERA RECICLADORA DE BASE EN LA REGIÓN OBTIENE SU CERTIFICADO DE CHILEVALORA

​Enmarcada en las actividades por la conmemoración del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, las autoridades del Trabajo, Medio Ambiente y de la Mujer y Equidad de Género de la región quisieron destacar la entrega de su certificado de competencias laborales a la tercera mujer recicladora de base en la región de Magallanes.

Su nombre es Cecilia María Esperanza Rojas Lara, magallánica, quien por muchos años se dedicó al cuidado de su familia y, tras vivir en Santiago y retornar a la región, a partir de una invitación de Revival, descubrió este rubro de la gestión de residuos, del cual se enamoró al poco tiempo de iniciarse en él, al darse cuenta de la importancia que tiene esta labor para el planeta y de la necesidad que tiene la región de contar con más personas y organismos que ejecuten esta tarea.

Posteriormente, a través de las alianzas regionales desde Revival, se presenta el trabajo desarrollado por Cecilia y sus ganas de obtener la certificación bajo el reconocimiento de ChileValora, tras lo cual se presenta un proyecto a Cempre Chile que en conjunto con su socio CCU Nacional -a través de la coordinación local de ChileValora- deciden financiar una capacitación y certificación para Cecilia, lograda a través del Centro de Certificación Jes&Dor.

En sus propias palabras: “Creo que lo importante es evidenciar que las mujeres podemos hacer este tipo de trabajos. Más allá de mí, de lo que yo hago, lo importante es que otras mujeres quieran atreverse a hacer esto, que es tan importante para todos y que no muchos han visibilizado todavía. Más adelante, me gustaría establecer vínculos, ojalá con la municipalidad o empresas privadas para seguir adelante en este proyecto y en esta labor que es tan bonita”.

“Yo creo que todos podemos hacer este trabajo -mujeres y hombres- no hay ninguna barrera, física o de otro tipo. Todos podemos hacerlo bien, yo encuentro que lo hago perfecto mi trabajo”, reconoció Cecilia, muy contenta, con su certificado en mano.

La función de un reciclador o recicladora de base se relaciona con la recolección, separación y comercialización de residuos para el reciclaje, que obtienen sus ingresos a partir de la venta de estos materiales reciclables, ya se a empresas recuperadoras, a intermediarios o centros de reciclaje.

La importancia que otorga la certificación de ChileValora es que formaliza una labor que por mucho tiempo ha sido de carácter informal y, además, a través de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que regula la gestión de residuos, se exige la participación de las y los recicladores en el proceso de los sistemas de gestión, acreditando su experiencia y conocimientos en el área.

“Con esta ceremonia de certificación de competencias, como cartera del Trabajo y Previsión Social, damos inicio al mes de conmemoración por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadores. La importancia que tiene esta certificación, particularmente para las mujeres, es que se va construyendo este Chile Para Todas, contribuyendo a disminuir la brecha de género en materia de competencias y de inserción laboral y también ser un aporte en el desafío de hacernos cargo de los residuos que generamos como sociedad. Felicitamos a Cecilia Rojas por convertirse en la tercera mujer en obtener esta certificación”, destacó la Seremi del Trabajo, Doris Sandoval Miranda.

La coordinadora regional de ChileValora en Magallanes, Marilyn Cárdenas González, expuso que: “Para nosotros es muy importante la formalización, sobre todo de recicladores de base en la región. Necesitamos avanzar en incorporar a los recicladores de base dentro de la industria de reciclaje de Magallanes de una manera eficiente pero también regulada. Entonces, estamos apoyando en conjunto con las empresas esta inserción con la certificación que tiene el respaldo de ChileValora”.

“En este mes para las mujeres y en este gobierno que ha puesto el sello de un Chile Paratodas, hay un trabajo colaborativo de distintas instituciones que van aportando para la equidad de género. En este caso, esta tercera mujer que se certifica es muy importante porque además son trabajos que históricamente lo han desarrollado hombres y esperamos con esta certificación aportar a la inserción laboral de mas mujeres en una tarea tan importante como es el reciclaje de base”, expuso la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Alejandra Ruiz Obando.

Por último, el Seremi de Medio Ambiente, Enrique Rebolledo Toro, expresó que “estamos en el mes de la mujer y, justamente, el 1 de marzo fue el día internacional de los recicladores de base, por tanto, este trabajo colaborativo, que hoy se demuestra a través de la experiencia de Cecilia, es un impulso para el trabajo de reciclador de base, necesitamos que más personas se integren a este sistema par poder mejorar nuestra industria”.

A la fecha, en Magallanes, se ha logrado certificar a un total de 7 personas en el perfil de Reciclador o Recicladora de Base, entre los cuales, se destacan tres mujeres. Además de ellos, la región cuenta con otros 8 trabajadores aprobados en el perfil, de la localidad de Puerto Williams, que están a la espera de recibir oficialmente su certificado.