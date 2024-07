SENADOR KUSANOVIC CRITICA CUENTA PÚBLICA DEL GOBERNADOR FLIES "FUE UNA MALA PROPAGANDA"

​Esta mañana, el senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic Glusevic, expresó duras críticas hacia la cuenta pública del gobernador Jorge Flies. Durante su participación en el programa "Buenos Días Región", conducido por Cristofher C. Cortéz en Polar Comunicaciones, Kusanovic calificó la presentación de Flies como "mala propaganda". Kusanovic señaló que el tono y los temas abordados por Flies no reflejan adecuadamente las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos de Magallanes. Según el senador, la cuenta pública se centró en logros y proyectos que no tienen un impacto real en la calidad de vida de la población, describiéndola como una maniobra más de autopromoción que de rendición de cuentas efectiva.



Puedes ver la entrevista aquí:





​