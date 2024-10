SENADOR KUSANOVIC CUESTIONA DICHOS CENTRALISTAS DE LA PRESIDENTA NACIONAL DEL COLEGIO MÉDICO Y LLAMO A GESTIONAR MEDIDAS CONCRETAS PARA REDUCIR LAS LISTAS DE ESPERA

​Tras la visita de la presidenta nacional del Colegio Médico a la región, el parlamentario confeso que quedo “con gusto a poco” y critico el discurso centralista a la hora de proponer soluciones para las regiones.



La Dra. Arriagada se reunió la semana pasada con representantes del Servicio de Salud de Magallanes y visitó diversos centros de salud en las comunas de Natales y Punta Arenas. En sus declaraciones a distintos medio, abordó las problemáticas que enfrenta la región, especialmente la escasez de médicos especialistas y las listas de espera, las que están siendo investigadas a nivel nacional por la Contraloría General de la República a raíz de las irregularidades detectadas en diversos servicios de salud.



Frente a las declaraciones emitidas por Arraigada, el senador Alejandro Kusanovic, se mostró crítico y apunto a una mirada excesivamente centralista al referirse a los problemas de la región, manifestando que “la presidenta del Colegio Médico no puede venir a la región y decirnos que el sistema de formación de especialistas “se abra un poco” o que “haga como que haya cierta pertinencia territorial”, cuando más del 50% de los especialistas están en Santiago y por años no se ha hecho nada por revertirlo. Tampoco puede venir a decirnos que las listas de espera acá no son un tema tan acuciante porque no son muy abultadas, cuando solo este año ya vamos en más de 22 mil pacientes esperando una atención, en una región con poco más de 170 mil habitantes y donde el año pasado murieron más de 200 personas esperando una prestación médica, es una vergüenza.”



Kusanovic hizo un urgente llamado a mejorar la gestión y presentar soluciones concretas para no seguir profundizando los problemas de salud que tienen los habitantes de Magallanes. “Quede con gusto a poco, es hora de dejar esto de los análisis y actuar. A estas alturas lo deberían tener bastante claro, como las medidas para abordar el déficit de médicos y especialistas que vengo reclamando hace tiempo, donde no veo mayores cambios ni propuestas decisivas para las regiones. Lo que necesitamos ahora son soluciones concretas para disminuir las listas de espera, como contratar más cirujanos generales en el Hospital de Punta Arenas o apoyar a los ocho médicos especialistas de Natales que aún no cuentan con su certificación al día, esto refleja también la excesiva burocracia y centralismo que hay detrás del sistema de certificación de especialidades que tenemos, el famoso CONACEM, donde participa justamente el Colegio Médico y de eso no dijo nada” concluyó el parlamentario.