SEREMI DE SALUD DE MAGALLANES SE DESPLEGARÁ EN TERRENO DURANTE EL CARNAVAL DE INVIERNO

​Con la finalidad de resguardar la salud de la población, la Autoridad Sanitaria cumplirá con un extenso programa de fiscalizaciones a los diversos puestos de venta de alimentos que estarán presente durante el Carnaval de Invierno este sábado 6 y domingo 7 de julio. Los equipos de fiscalizaciones estarán integrados por profesionales y técnicos del Programa de Alimentos de la Seremi.

Durante esta semana se han recepcionado las solicitudes de permisos de venta de alimentos en esta fiesta ciudadana, las cuales son revisadas para luego ser autorizadas. Así lo explica el encargado del Programa de Alimentos, Alex Lucero: “A partir del día lunes hemos estado recepcionando de manera más intensa la solicitud de permisos para venta de alimentos en el Carnaval, para los usuarios que quieren participar de este evento. Ellos nos deben adjuntar el formulario de comercio eventual que les entrega la municipalidad, fotocopia de su carnet y, además, se les entrega una declaración de requisitos que tienen que firmar y donde se indica cuáles son los productos que van a vender. Esos permisos son revisados y al día siguiente se les entregan firmados”.

Agregó que hasta el día de ayer se habían tramitado alrededor de 30 permisos y que durante el transcurso de la semana se va a continuar con este proceso. Señaló que proyecta llegar a un centenar de autorizaciones.

Con relación a las fiscalizaciones en terreno, los equipos verificarán el cumplimiento de los requisitos sanitarios por parte de cada uno de los participantes, recorriendo todas las zonas donde se ubiquen estos puntos de venta de alimentos, asegurando el consumo seguro de alimentos.

Respecto a los requisitos, detalló que “lo que nosotros exigimos es contar con una estructura bien delimitada donde se ubica el puesto, que tenga piso, paredes, techo y que cuente con agua potable suficiente para permitir el lavado de manos durante todo el desarrollo de las jornadas. Las materias primas que son perecibles, como cecinas y carnes, se deben mantener refrigeradas, y si no existe acceso a energía, contar con coolers con hielo. En tanto, los productos que no sean perecibles deben permanecer en receptáculos o coolers con tapa”.

Indicó que se exige como medida de prevención de riesgo que el puesto cuente con un extintor de incendio y que las personas que manipulan dinero no sean las mismas que elaboren alimentos. A su vez, esta última debe contar con elementos mínimos como cofia y delantal. Para el manejo de los residuos, se tiene que contar con un recipiente con tapa, para su adecuada disposición.

Como uno de los puntos a considerar, se recordó que si los puestos venden productos ya elaborados como sushi, sopaipillas, empanadas, entre otros, las personas responsables deben acreditar el origen de los mismos, por ejemplo, a través de una boleta con el detalle de la compra.

Alex Lucero, explicó que la finalidad de esta presencia de la Autoridad Sanitaria es evitar que la comunidad que participe en el Carnaval, sufra intoxicaciones por alimentos en mal estado o preparados sin cumplir las buenas prácticas de manufacturas. De esta forma, disfrutar de esta fiesta invernal sin riesgos sanitarios.

Recomendaciones

Recordar que quienes cuenten con puesto de ventas deben cumplir con lo siguiente:

Los puestos ambulantes deben contar con agua potable (en bidones o contenedores).

La manipulación y mantención de los alimentos debe realizarse en un espacio delimitado por una estructura sólida (kiosco o toldo), que evite el ingreso de animales y/o el contacto de los alimentos con el exterior, protegidos adecuadamente del ambiente. Además de contar con un piso que evite la contaminación de los alimentos.

Mantener materias primas en receptáculos lavables y cerrados, y aquellos alimentos que requieran frío tienen que estar en vitrinas o sistemas de refrigeración (neveras con hielo y/o gel pack),

Todo alimento elaborado que se expenda debe provenir de lugares autorizados (ejemplo: empanadas), los cuales deben estar debidamente acreditados (boleta con detalle), de lo contrario los productos serán retenidos y eliminados.

Las carnes y cecinas deben estar bien cocidas y está prohibida la elaboración de mayonesa casera.

Los manipuladores de alimentos deberán mantener una esmerada limpieza personal y utilizar ropa protectora como gorro o cofia y delantal, además de buenos hábitos higiénicos, con manos y uñas limpias.

La persona que prepara los alimentos no debe ser la misma que manipule el dinero en el punto de venta.