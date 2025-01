SLEP MAGALLANES CELEBRÓ A ESTUDIANTES CON RESULTADOS DESTACADOS EN LA PAES

​La primera cohorte que rindió la Prueba de Acceso a la Educación Superior tras la instalación del nuevo sostenedor de la educación pública en Magallanes tuvo a varios estudiantes que destacaron por sus puntajes en el proceso.

Ex alumnas y ex alumnos de liceos de la educación pública que exhiben resultados superiores a los 800 puntos recibieron un merecido homenaje por el mérito y el trabajo que les permitieron situarse en esos niveles académicos.

Las actividades de reconocimiento se realizaron este jueves en Punta Arenas y Porvenir, mientras que la próxima semana se replicará en Puerto Natales, con un total de 23 homenajeados en la región.

El director ejecutivo del SLEP Magallanes, Mario García Martínez, felicitó a los postulantes a la educación superior destacando no sólo sus puntajes, sino también su trayectoria escolar en los establecimientos públicos y el trabajo de los educadores que ayudaron en ese proceso.

“Es un gran orgullo que más de 18 estudiantes estén con un puntaje por sobre los 800 puntos, además de un estudiante con un puntaje nacional de mil. Es muy importante destacar que detrás de todos estos logros tenemos familias comprometidas, tenemos comunidades educativas que están muy preocupadas de nuestros estudiantes y, principalmente, a nuestros profesores, profesoras y asistentes de educación que han contribuido a estos grandes logros”, comentó el director ejecutivo.

El Seremi de Educación Valentín Aguilera Gómez también participó en el homenaje, y señaló que “hay muchas mujeres que han dado el puntaje y les interesan las carreras científicas, que quieren estudiar, por ejemplo, astronomía, biotecnología, que vienen saliendo de las escuelas públicas y es algo que nosotros distinguimos. Y no solamente felicitamos a los estudiantes sino que también hemos felicitado a los directores y directoras, porque tenemos una mayor cantidad de estudiantes con puntajes necesarios para poder postular a las distintas universidades, con un aumento a nivel regional de un 9,4%”.

Entre los egresados de liceos públicos se cuenta Jadi Rodríguez, del Liceo Luis Alberto Barrera, quien obtuvo mil puntos, el máximo posible en la prueba de matemática M1.

Sobre esto comentó que “es gratificante ver el resultado del esfuerzo aunque la verdad yo no me preparé tanto, no me metí a un preuniversitario ni nada. Me quedé con lo que aprendimos en clases y también el apoyo de algunos profesores que ofrecieron clases particulares y apoyos personalizados”.

Belén Toro egresó del mismo liceo y también con un rendimiento destacado en matemática. Ella expresó “me siento bastante feliz, me esforcé bastante durante los años de liceo para poder salir bien y me alegra haber obtenido un buen puntaje”.

Su compañero de liceo Sebastián Quezada Campos, quiere estudiar medicina y destacó a sus educadores: “me preparé con ayuda de algunos profesores del liceo y les agradezco mucho eso, sobre todo al profesor Jorge Sánchez. Saqué el puntaje en gran parte gracias a él”.

