SLEP MAGALLANES IMPLEMENTARÁ PLATAFORMAS DIGITALES DE GOOGLE FOR EDUCATION EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

El Servicio Local de Educación Pública Magallanes se convirtió en uno de los primeros SLEP de Chile en adquirir licencias para la utilización de Google Workspace for Education Plus en todos los establecimientos públicos de la región, una iniciativa que supera los 102 millones de pesos y que permitirá transformar la experiencia educativa en las aulas de Magallanes.

Este jueves se realizó la presentación de la iniciativa en el salón de actos del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán de Punta Arenas, en un evento que contó con la presencia de los ejecutivos Alessandro Leal, Head of Google for Education para Sudamérica; y Daniel Rebolledo, Country Lead de Google for Education en Chile.

“La idea es traer la plataforma de Google para Educación a todas las escuelas de Chile. La importancia de la plataforma radica en ayudar a los profesores a que ahorren tiempo y que tengan tiempo para hacer lo que hacen mejor, que es inspirar a los alumnos”, explicó Alessandro Leal, Head of Google for Education para Sudamérica.

Por su parte, el subdirector de Administración y Finanzas del SLEP Magallanes, Benjamín Agurto, declaró que “esta actividad está enmarcada en nuestro programa de tecnología de la información y transformación digital, y este año adquirimos alrededor de 10.000 licencias de Google for Education, que es una suite de Google que tiene distribuida inteligencia artificial, classroom y diferentes herramientas que permiten una mejor educación y, obviamente, ir avanzando hacia el futuro en esta nueva transformación digital”.

Se espera que muy pronto la plataforma de Google pueda estar operativa en los diferentes establecimientos de la región y, por lo mismo, desde la empresa recalcaron que estas herramientas vendrán a reforzar la enseñanza.

“No, esta inteligencia artificial no le va a dar a los estudiantes las respuestas de las tareas, sino que más bien va a ir detectando qué entendió, qué no entendió y le va a ir entregando materiales para que pueda reforzar eso como para poder nivelar la cancha” comentó el Country Lead de Google for Education en Chile, Daniel Rebolledo.

Uno de los establecimientos que comenzará a utilizar esta tecnología será el anfitrión del evento, hablamos del Liceo Industrial, cuyo director, José Raúl Alvarado, expresó gran alegría de poder utilizar estas nuevas herramientas en las salas de clase. “Sin lugar a dudas de que esto va a traspasar las fronteras del proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto de los alumnos como también de los profesores”, remarcó.

La empresa partner de Google, Galatek, que se adjudicó la licitación, será la encargada de realizar capacitaciones a todos los docentes interesados en aplicar las herramientas tecnológicas en las aulas.

Esta iniciativa representa un importante avance para la educación pública en Magallanes, que permitirá a estudiantes y docentes aplicar la tecnología en favor del conocimiento y nuevas estrategias para el aprendizaje.