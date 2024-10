TALLER REGIONAL ABORDA IMPACTO DE LA INGESTA DE ALCOHOL EN EMBARAZADAS Y TÉCNICAS DE INTERVENCIONES BREVES PARA REDUCIR CONSUMO RIESGOSO DE ALCOHOL

​Con el objetivo de reforzar las estrategias de salud pública orientadas a la reducción del consumo riesgoso de alcohol y la prevención de su ingesta durante el embarazo, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes organizó talleres destinados a los equipos de la red de salud de la región.



La actividad, que reunió a profesionales de atención primaria, secundaria, equipos de salud mental del sector salud y del intersector, se centró en la aplicación de intervenciones breves como herramienta clave para la detección de consumo de alcohol de riesgo, a través de acciones que se pueden aplicar no sólo en espacios de atención primaria de salud, sino también en otros contextos vinculados al intersector. Por otra parte, se profundizó en los riesgos y graves consecuencias tanto para la madre como para el feto por consumo de alcohol durante el embarazo.



La Seremi de Salud Francisca Sanfuentes, explicó que “este tipo de actividades de formación son esenciales para fortalecer las capacidades de los equipos de salud, quienes son el primer contacto con las personas en riesgo. Queremos asegurar que todos los profesionales cuenten con las herramientas necesarias para hacer frente a esta problemática, tanto en la prevención como en la intervención directa".



Durante el taller, los profesionales de salud de la región recibieron capacitación especializada sobre el enfoque de intervenciones breves, un conjunto de técnicas diseñadas para detectar y abordar el consumo riesgoso de alcohol en etapas tempranas. Estas intervenciones consisten en evaluaciones rápidas y consejos personalizados. Diversos estudios han demostrado que estas técnicas, cuando se aplican de manera efectiva, pueden reducir significativamente el consumo de alcohol en quienes lo realizan en niveles de riesgo.



El asesor del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, Psicólogo Pablo Norambuena, explicó que “el consumo de alcohol es el factor de riesgo que provoca más muertes y discapacidad en Chile. Más que el sobrepeso y más que muchos de los factores de riesgo que trabajamos actualmente. Y eso es un dato que muestra la relevancia del tema. Abordar el alcohol implica varios elementos, eso lo sabemos a través de los desarrollos de políticas públicas y también científicos de los últimos 20 años. Hay abordajes que son de política pública, como el precio e impuestos, regulación en la publicidad, y hay otros abordajes efectivos para reducir los problemas asociados al consumo de alcohol que se pueden hacer en la red de salud. El tratamiento, es algo que hacemos con este trastorno, pero el consumo en sí mismo, desde el primer trago para adelante, provoca riesgos para la salud. Aumenta el riesgo de desarrollo de cáncer y otras enfermedades que provocan muerte prematura en la población”.



Agregó que “para abordar esta problemática hacemos un enfoque más bien preventivo. Detectamos riesgos, intervenimos rápidamente de manera breve. Y las intervenciones breves, que fueron los temas que abordamos son una de las acciones que se consideran más efectivas, una estrategia estructurada, que puede ser realizada por cualquier persona con alguna capacitación y que está dirigida a personas que no buscan ayuda necesariamente. Está dirigida a personas que se contactan con nosotros por otros temas y les preguntamos por alcohol. Se hace una conversación de confianza, respetuosa, en la que le entregamos información a personas para ayudar a su toma de decisiones”.



Otro tema abordado en la jornada fue el consumo de alcohol durante el embarazo y sus implicancias en la salud. “En Chile sabemos que hay consumo del alcohol durante el embarazo, no es en la mayor parte de los casos, pero no es despreciable, y es importante porque el consumo de alcohol durante el embarazo provoca algunos efectos riesgosos y daños en el desarrollo infantil. El mayor de sus problemas se llama trastornos del espectro alcohólico fetal y, probablemente, el más importante sea el síndrome alcohólico fetal. Son trastornos del desarrollo, que no se curan, que acompañan a los niños toda su vida. Tienen efectos en la vida física de las personas, también la vida social, psicológica, trastornos conductuales, cognitivos, problemas para estudiar, para trabajar, y son cien por ciento prevenibles. Así que entendimos el problema, lo comprendimos, reflexionamos sobre él y vimos algunas maneras de abordarlo”, detalló Pablo Norambuena.



El consumo de alcohol en niveles de riesgo es uno de los principales problemas de salud pública en Chile, y la región de Magallanes no es ajena a esta realidad. Según datos de la última Encuesta Nacional de Salud, a nivel nacional 1 de cada 10 personas presenta un consumo problemático de alcohol, de ahí la importancia de generar espacios de capacitación y abordaje de esta temática.



La jornada permitió generar un espacio de reflexión y discusión entre los equipos de salud, quienes compartieron sus experiencias y desafíos en la implementación de intervenciones breves en sus respectivas áreas. De este modo, se logró un enriquecimiento mutuo de conocimientos y se afianzaron las redes de colaboración entre los distintos niveles de atención.