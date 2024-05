WCS CHILE CELEBRA 20 AÑOS DEL PARQUE KARUKINKA CON MUESTRA FOTOGRÁFICA

WCS Chile inauguró la exposición fotográfica "Parque Karukinka: 20 años comprometidos con la conservación", una de las acciones con las que celebra el compromiso adquirido hace dos décadas con el territorio fueguino, la Región de Magallanes y con Chile, de trabajar activamente por la protección de la biodiversidad.

“En 2004, WCS recibió la donación de 270.000 hectáreas de importantes extensiones de ecosistemas de alta integridad ecológica, como los bosques subantárticos y los humedales de turberas (hoy el parque cubre casi 300.000 hectáreas). El compromiso se ha materializado en acciones de conservación pertinentes y coordinadas con la comunidad y con instituciones del Estado, para abordar desafíos conjuntos. Hemos tejido redes para sostener colaborativamente el cuidado y restauración de este rincón de Magallanes. Y por eso hemos decidido celebrar juntos, pues han sido parte de este esfuerzo colectivo”, comentó Melissa Carmody, directora del Parque Karukinka.

La exposición fotográfica exhibe cuatro componentes de la biodiversidad fueguina, a través de 11 imágenes emblemáticas del parque: humedales de turberas, fauna nativa, paisajes fueguinos y bosques subantárticos. La muestra es posible gracias al talento y colaboración de los magallánicos: Claudia Pereira (guardaparques de Karukinka) y Jorge Vidal; los nacionales: Diego Córdova y Guy Wenborne y los fotógrafos internacionales: Macduff Everton, Rich Reid y Diego Punta.

El equipo de WCS Chile fue acompañado en la inauguración por la seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Austral, Verónica Vallejos; el seremi de Medio Ambiente, Enrique Rebolledo; la directora regional de Corfo Magallanes, María José Navajas; la presidenta de la Comunidad Indígena Selk’nam Covadonga Ona, Hema’ny Molina; y por amigos y colaboradores, con quienes han recorrido estos 20 años, como, la Ilustre Municipalidad de Timaukel.

“Creo que el trabajo que están desarrollando en Tierra del Fuego, que es otro de nuestros laboratorios naturales acá en la región, claramente se nota a lo largo de estos 20 años. Siguen aportando en la generación de conocimiento, en instar a la conservación y al conocimiento de las especies que tenemos en la región y, principalmente, respecto de aquellas especies invasoras, sobre cómo están afectando los ecosistemas naturales”, comentó la seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Austral, Verónica Vallejos.

El trabajo de conservación en Tierra del Fuego, por parte de WCS Chile, no solo se enfoca en los ecosistemas naturales, también se desarrolla bajo un fuerte compromiso con la restauración cultural del territorio que fue habitado por más de 10 mil años por el pueblo indígena Selk’nam.

“Como pueblo Selk’nam estamos felices de poner acompañar este trabajo, de tener la posibilidad de contar con esta casa, este hogar que se llama Parque Karukinka, que nos permite cooperar en este trabajo de restauración y conservación, que no solo tiene que ver con la naturaleza, sino también con la cultura Selk’nam”, comentó Hema’ny Molina, presidenta de la Comunidad Indígena Selk’nam Covadonga Ona y directora de la Fundación Familiar Selk’nam Hach Saye.

La muestra permanecerá durante tres meses en el centro de Punta Arenas, en el café Wake Up (Errázuriz #944), para posteriormente llevarla a Porvenir, donde podrá ser vistada durante la última parte del 2024.









