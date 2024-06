ABOGADO JUAN JOSÉ ARCOS CRITICA FALTA DE ANUNCIOS PARA MAGALLANES EN CUENTA PÚBLICA Y CUESTIONA PLAN DE MANEJO KAWESQAR

​



El abogado Juan José Arcos Srdanovic, ex Gobernador de la Provincia Antártica Chilena y actual miembro del Partido Sentido Común, manifestó esta mañana en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, conducido por Cristofher C. Cortés, su profunda decepción con la última Cuenta Pública del Presidente de la República.Arcos Srdanovic señaló que no tenía expectativas sobre la cuenta pública, pero que la falta de anuncios concretos para la región de Magallanes superó incluso sus pesimistas previsiones. El ex Gobernador se refirió especialmente al Plan de Manejo para la Reserva Kawesqar, indicando que "no puede ser que se tomen decisiones a nivel central que afecten de tal manera a la región sin contar con la opinión y participación de los magallánicos". Arcos Srdanovic hizo un llamado al Gobierno a escuchar las necesidades de las regiones y a trabajar en conjunto con las autoridades locales para construir un futuro mejor para todos los chilenos.



Puedes ver la entrevista aquí:

