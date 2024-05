ALEJANDRO AVENDAÑO GALLARDO: “BASTA YA A LAS ALZAS DE LOS COMBUSTIBLES QUE SE HACEN INSOSTENIBLE, GOBIERNO DEBE CONGELAR LOS PRECIOS”

​Para Avendaño, esta nueva fuerte alza que aumento el precio de las gasolinas 93 en $29,1 y gasolina 97 octanos en $32 pesos por litro a diferencia del diésel que sufre una baja de $24.2 por litro y en el caso de las gasolinas ya con esta nueva alza en lo que va del año las gasolinas han aumentado sobre ciento cincuenta pesos por litro.



Lo inexplicable de esta nueva alza es como sube fuertemente en las gasolinas mientras el diésel tiene una importante baja, entendiendo que el valor del barril de petróleo que se importa en el mismo como igual en valor del dólar por lo que se torna incomprensible.



El cambio de pasar de semana a semana como estaba funcionando hasta que se modifico a cada tres semanas indicaba que el valor semanal no podía sobrepasar los doce pesos por litro y a la baja el mismo valor y hoy vemos una baja en el caso del diésel mayor, vemos que el Mepco ya dejo de ser un mecanismo de estabilización.



Es urgente que las autoridades reaccionen y se abran a frenar estas continuas alzas y congelen los precios como varios países lo ha realizado incluido Argentina que el año 2023 que por continuas alzas el gobierno del país vecino tomo la decisión de congelar los precios y así alivianar el bolsillo de los ciudadanos



No es posible que sea solo el 20 por ciento de la población quienes paguemos el impuesto a los combustibles, población que en general no lo está pasando bien y se siga abusando y sigan aportando a las arcas fiscales, no así las grandes empresas que ningún gobierno los quiere tocar y no pagan este abusivo impuesto, me refiero a navieras, forestales, líneas aéreas, minería por el concepto de que no usan carreteras y la pregunta es porque paga este impuesto la población de Puerto Williams que no usa carretera y tienen el valor más alto en los combustibles de Chile.

Señalar que el alza acumulada es muy alta para el porcentaje para el cual está diseñado el Mepco desde que fue creado, se debe revisar como está operando este sistema de variación de precios cada tres semanas y modificar lo que haya que modificar y poder revertir en el corto plazo.

Finalmente solicitar al gobierno que con urgencia congele los precios de los combustibles en forma urgente y no esperar perores consecuencia y revisar volver a los precios regulados a los combustibles como en varios otros países y también era así en los años 70 en Chile, finalizo señalando Avendaño.