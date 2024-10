CANDIDATO A GOBERNADOR JOSÉ BARRIA SOBRE LA PESCA Y ACUICULTURA EN MAGALLANES "NO HA TENIDO LA AYUDA SUFICIENTE PERO TAMPOCO LA FISCALIZACION SUFICIENTE"

​Esta mañana, José "Pepe" Barría, candidato a Gobernador Regional, conversó con la ciudadanía en el programa “Buenos Días Región”, conducido por Cristofher C. Cortéz en Polar Comunicaciones, donde hizo un balance de su reciente visita a Puerto Natales como parte de su campaña. Durante la entrevista, Barría destacó la necesidad de mejorar la iluminación en la comuna y el estado de los caminos, subrayando la importancia de la conectividad en la zona. Además, propuso impulsar el turismo en Puerto Natales, asegurando que no debe ser "solo estacional de invierno", y señaló el potencial de la región para atraer visitantes durante todo el año. En cuanto a la situación de la pesca y acuicultura en Magallanes, Barría afirmó que "no ha tenido la ayuda suficiente, pero tampoco la fiscalización suficiente". En ese sentido, señaló que la salmonicultura necesita "definiciones regionales" y que las empresas del sector deben mejorar su vinculación con el medio en Magallanes, para garantizar un desarrollo más sostenible y respetuoso con el entorno. Finalmente, el candidato planteó que los fondos de los casinos deberían destinarse a programas para la familia y la promoción de los valores patrios, sugiriendo que estos recursos podrían fortalecer el apoyo social en la región.



Puedes ver la entrevista aquí:







​