CONSEJEROS REGIONALES ADVIERTEN: BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL 2024 DEJARÍA A MAGALLANES SIN EL 8% FNDR ESTE 2025

Esta mañana, en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, los consejeros regionales Juan Morano y Rodolfo Arecheta abordaron temas clave para la comunidad, entre ellos el receso del Consejo Regional, la baja ejecución presupuestaria del gobernador Jorge Flies durante el 2024, y sus efectos en el 2025, así como la situación de la CORMAG y el futuro del FNDR.

Durante la entrevista, los consejeros manifestaron sus preocupaciones por el receso del Consejo Regional hasta el 24 de febrero de 2025, una medida que, según Morano, "me parece inapropiada, es una decisión que viene de arrastre del consejo anterior que tomó la comisión de régimen interior". Por su parte, Arecheta expresó: "Me hubiese gustado una sesión para conocer a nuestros colegas... esperamos que podamos cambiar esto en el reglamento. Si nos estamos demorando tanto en rendir, ¿por qué no empezamos a trabajar antes?".

Baja ejecución presupuestaria y sus efectos en el 2025

Otro tema crítico fue la baja ejecución presupuestaria del gobernador Flies en el 2024, con solo el 46% del presupuesto ejecutado hasta noviembre, lo que representa 39 mil millones de los 84 mil millones asignados por la Dirección de Presupuesto (DIPRES). Esta situación, explicaron, afectará los recursos que recibirá la región de Magallanes en el 2025, impactando proyectos clave y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), especialmente el 8% destinado a iniciativas de impacto local.

Críticas a la gestión de la CORMAG

Sobre la Corporación Municipal de Magallanes (CORMAG), ambos consejeros coincidieron en que no es adecuado utilizarla como unidad técnica para proyectos del Gobierno Regional. "Los recursos públicos deben ser administrados de forma pública y no por corporaciones privadas", señalaron, cuestionando la transparencia y eficiencia de esta alternativa.

