TRAS DESBORDE DEL RÍO RÓBALO: SENAPRED MAGALLANES CANCELA EMERGENCIA COMUNAL EN CABO DE HORNOS POR ALTERACIÓN EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

​Además, hizo un llamado de prevención a senderistas que inicien sus excursiones por rutas colindantes a la captación, como las que se dirigen hacia el cerro La Bandera y al lago Róbalo. El director regional de Senapred Magallanes, Juan Carlos Andrades, destacó la labor coordinada de las instituciones involucradas para superar la emergencia.



Tras el restablecimiento y garantía en el suministro de agua potable para la población de Puerto Williams, además de la normalización en el funcionamiento del sistema de captación, hoy martes 28 de mayo la Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Desastres (Senapred) de Magallanes y Antártica Chilena canceló la emergencia comunal para Cabo de Hornos, de acuerdo a antecedentes proporcionados por el municipio de dicha localidad.



De esta manera, se finalizó un período de alerta iniciado el 14 de mayo pasado, fecha en que se desbordó el río Róbalo a causa de las intensas lluvias y deshielos, provocando el aumento en su cauce. Esta condición produjo el traslado de árboles, sedimentos y material rocoso desde las cuencas del afluente, derivando en el rebalse y obstrucción de la bocatoma, además de dañar las líneas de aducción que alimentaban a la planta, lo que dio origen en el corte del suministro de este importante recurso hídrico.



El director regional de Senapred Magallanes, Juan Carlos Andrades, destacó el trabajo coordinado de las diferentes instituciones para dar con soluciones frente a esta emergencia. "Sin duda, fue una ardua labor de entidades a nivel comunal, provincial y regional, en donde nosotros como Senapred estuvimos comunicándonos de manera permanente para ir en ayuda de lo que las autoridades requirieran. Hay muchas lecciones que nos ha dejado esta emergencia, pero rescato el compromiso de la comunidad de Puerto Williams y sus representantes para dar una respuesta inmediata", señaló.



Hace unos días atrás, la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, María Luisa Muñoz, inspeccionó las más recientes labores en el sistema de captación, en compañía de parte del personal de la propia Delegación, la Seremi de Salud y la empresa a cargo de proveer el mencionado vital elemento, Aguas Magallanes.



"Con el informe proporcionado por Senapred Magallanes, se da por finalizada esta emergencia que provocó que instituciones públicas y privadas, así como la comunidad en general, trabajaran mancomunadamente para dar una pronta solución. Sin embargo, aún queda trabajo por hacer en materia de reforzar el monitoreo del río y fiscalización por parte de la Dirección General de Aguas y la Dirección de Obras Hidráulicas. Así se podrá realizar un diagnóstico y prevenir futuras situaciones que puedan afectar a la población", dijo.



La bocatoma se encuentra ubicada en la base del cerro La Bandera, a unos dos kilómetros al sur de Puerto Williams. Debido a su cercanía con el inicio de senderos como el que dirige hacia la cumbre del mencionado sector montañoso o hacia el lago Róbalo, la máxima autoridad provincial hizo un llamado a la prevención a excursionistas.



"Los trabajos en el perímetro de la captación aún no finalizan. Es por ello que llamamos a la precaución al transitar cerca de ella a todas las personas que quieran dirigirse a la cumbre del cerro La Bandera. Lo recomendable es que usen rutas alternativas. En el caso del sendero al lago Róbalo, que transita por el homónimo valle, recordamos que por la crecida del río la ruta pudo haberse alterado, por lo que es imperante llevar consigo un mapa demarcado del sendero, GPS, además de todo el equipamiento y vestimenta necesarios para no correr riesgos", mencionó.



Por su parte, el subgerente de operaciones de Aguas Magallanes, Job Contreras, indicó que el jueves 23 de mayo pasado culminaron los trabajos de mejora y limpieza de la captación, confeccionando un embalse similar al diseño original. "Lo que nos queda es básicamente trabajar en el cierre perimetral, porque está todo el acceso inmediato al cauce, y creemos que ahí también hay un riesgo, así que estamos trabajando para poder cerrarlo en el corto plazo", sostuvo.



Con respecto a las líneas de aducción, el ejecutivo aseguró que se ha restablecido el sistema original. "Funcionarios de la Armada nos apoyaron con una inspección submarina de todo lo que es el sistema de chupador y las compuertas, y se revirtió ya el sistema. No están operando las bombas y ya está operando el sistema de manera normal", detalló.



Cabe recordar que producto de esta emergencia iniciada la semana antepasada, inmediatamente se activó el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) comunal, para posteriormente escalar a nivel provincial y regional. Debido al corte en el suministro de agua potable, desde Punta Arenas se proveyó un total de 150 mil litros de este recurso hídrico en la barcaza "Elicura" y el ferry Yaghan, los cuales fueron dispuestos en la planta de Aguas Magallanes y en más de 20 bins establecidos en la ciudad mediante camiones aljibes de la Municipalidad de Cabo de Hornos y la Primera Compañía de Bomberos "Arturo Prat".



El sábado 18 de mayo pasado, la empresa logró producir agua potable de manera local luego de crear líneas de aducción paralelas de manera provisoria por la emergencia, mientras continuaba trabajando en la limpieza de la captación con colaboración de personal y maquinaria municipal y de la Armada de Chile.



Desde la noche del día siguiente, con el excedente que quedaba en la planta, comenzó a distribuirse agua en los hogares sólo para su uso sanitario. Posteriormente, el miércoles 22 de mayo pasado, tras someter este recurso a un profundo análisis de calidad por parte de Aguas Magallanes y la Seremi de Salud a solicitud del Cogrid Provincial, se comprobó que este vital elemento era apto para el consumo humano. De esta manera, el jueves 23 de mayo, se restableció el normal funcionamiento de la ciudad







